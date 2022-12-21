Доля Путіна складеться одним із двох варіантів. Його чекає суд, або безславна смерть в бункері. Про це заявив виконуючий обов'язки керівника СБУ Василь Малюк.

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У СБУ передрекли долю Путіна

Він наголосив, що Путіна загрався, закрався, зазнався. "Це бункерний дід. Він реально живе у своєму хворобливому світі і його спіткає два варіанти: або лава підсудних у Гаазі, або безславна смерть десь у бункері на Алтаї", – заявив Малюк.

У Малюка запитали, чи реальним є сценарій того, що Путін і його оточення все ж опиняться на лаві підсудних. На що він відповів: "в СБУ є унікальна скарбничка доказів".

"Унікальна скарбничка доказів"

Сьогодні Служба безпеки сформувала унікальну скарбничку доказів для майбутніх міжнародних кримінальних судів, над цим працює наше слідство…

– сказав Малюк.

За словами Малюка, з цими всіма матеріалами ознайомився Карін Хан – прокурор Міжнародного кримінального суду. Коли він побачив ці докази то сказав – "вищий пілотаж", стверджує голова СБУ.

Очільник СБУ зазначив, що йдеться про докази, які зібрані не тільки гласно. За його словами, проведено дуже масштабний комплекс саме негласних розшукових технічних заходів. "Ми маємо дуже багато цікавих аудіофайлів і не лише. Тому всьому свій час", – додав Малюк.

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