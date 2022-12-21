Росіяни намагаються всіма зусиллями здобути перемогу в Україні. Для цього вони прагнули навіть здійснити замахи на Буданова та Резнікова. Але їм не вдалося. Про це в інтерв'ю розповів генерал-майор СБУ Василь Малюк.

Читайте також Дії СБУ щодо УПЦ МП допомагають позбавлятись колаборантів і збільшувати обмінний фонд, – експерт

До України вже їхав виконавець

За словами Малюка, росіяни постійно працюють над замахами. Водночас він зазначив, що деталей розкривати не буде, адже вони дозволяють ворогові вчитися на своїх помилках.

Працюють вони не лише по мені, а й по багатьох високопосадовцях в нашій країні. Відносно нещодавно готували замах на мого побратима Кирила Буданова і Олексія Резнікова,

– зазначив він.

За словами Малюка, росіяни вже відправили до України виконавця. Але перед тим потрібно було виконати завдання, яке б перевірило діяльність наявної агентури ворога на території нашої держави. Під час нього необхідно було ліквідувати військовослужбовця.

У спецслужбах зімітували виконане завдання, надіслали ворогові фотозвіт і отримали за роботу гроші. Росіяни зрозуміли, що їхні "агенти" можуть та вміють працювати. І лише після цього вони відправили виконавця для ліквідації Буданова та Резнікова.

За попередню роботу – ліквідацію військовослужбовця – ворог заплатив 100 тисяч доларів. Самого ж виконавця вдалося затримати під час спроби в'їхати до України. Її він здійснив через третю країну. І, як наголошує Малюк, таких історій не 1 чи 2, а до 10.