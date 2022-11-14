Как объяснил руководитель СБУ Василий Малюк, враг мог специально оставить на деоккупированной территории своих агентов для выполнения определенных задач.

"Также у СБУ много оперативной информации о предателях и коллаборантах, которые перешли на сторону врага. Поэтому мы проверяем ее непосредственно на месте. Все, кто предал Украину ради "русского мира", получат заслуженное наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Сегодня СБУ уже нашла и задержала одного такого агента в освобожденном Херсоне. Российский военный был переодет в гражданское и пытался притворяться "местным". А на самом деле был военным из бригады прикрытия вражеских вооруженных сил. Его оставили в городе для сбора информации, корректировки огня и диверсий. Теперь агент дает показания в СБУ.

Ранее в интервью глава СБУ Василий Малюк рассказывал, как проходят стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях.