Новоспечені солдати ворожої армії не мають навіть базової підготовки, тож реальні бойові стають для них шоком. Про це 24 каналу сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

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Кинули позиції на Луганщині

За словами Череватого, коли більшість у підрозділі саме мобілізовані, ситуація взагалі патова. Красномовний інцидент нещодавно трапився на Луганщині.

Під час шаленого удару артилерії наші військовослужбовці, які вже багато місяців під вогнем, знають як діяти. Для росіян це було несподіванкою,

– відзначає Череватий.

Він наголошує, що кинуті на фронт майже не знали жодної бойової підготовки, а про серйозний полігон, де є елемент психологічної стійкості, коли стріляє артилерія і спеціально імітується це – годі й казати. Так, росіяни були змушені залишити позиції з величезними втратами, їх почали кидати у підвали у Сватовому.

Це призвело до того, зауважує речник Східного угруповання ЗСУ, що не схильне до емпатії російське суспільство дещо сколихнулося. Батьки й родичі "мобіків" почали приїжджати до командирів й намагатися якось вплинути на ситуацію.

З'явився прообраз "Союзу солдатських матерів", і Путін навіть був змушений імітувати зустріч з ними, зрозуміло, постановчу. Але це вже такий імпульс, який пішов знизу і змусив їх діяти. Як правило, вони не люблять цього робити, а це найкращий показник того, якою є якість цих мобілізованих,

– резюмував Сергій Череватий.

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