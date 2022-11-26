Якщо влітку сума компенсацій, що мають виплачуватися загиблим і пораненим, оцінювалася майже в 1 мільярд доларів щомісяця, то за останній місяць війни вона перевищує 3,5 мільярда доларів.

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Скільки вже Росія витратила на війну

Аналітики стверджують, що ресурси Кремля поступово вичерпуються. В наступному році "рахунок за війну" може стати надто високим.

За даними Forbes, прямі військові витрати Росії за 9 місяців війни становлять приблизно 82 мільярди доларів. Ця оцінка включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій. Та не включає стабільні видатки на оборону, або втрати, пов'язані з економікою.

Витрати на армію

Контрактним солдатам в Росії обіцяють зарплату 200 000 рублів на місяць за війну в Україні, також пропонують додаткові виплати.

На одного російського солдата Москва витрачає близько 200 доларів в день. В жовтні Росія різко збільшила чисельність своїх військ. 300 000 мобілізованих обійдуться бюджету Кремля в додаткові 1,8 мільярда доларів на місяць. Окрім цього необхідно збільшити витрати на забезпечення та амуніцію.

Загальні витрати на зарплату військових, які залучені до бойових дій, становлять близько 2,7 мільярда доларів після проведення мобілізації.

У жовтні загинула рекордна кількість російських солдатів

За даними Генштабу ЗСУ, з 24.10 по 24.11 в Україні загинула рекордна кількість російських солдатів – 17 470. Це навіть більше, ніж в перший місяць війни.

За кожного з них родина військового має отримати 7,4 мільйона рублів, або близько 110 тисяч доларів.

Кількість важко поранених, які можуть отримати виплату, орієнтовно у два рази більша. Сума компенсацій – 3 мільйони рублів.

Скільки коштів витратили на ракети

Зазначимо, що основні витрати Росії на війні – це боєприпаси та забезпечення військових. За різними оцінками, Кремль використовував від 10 000 до 50 000 снарядів на день. Найбільш інтенсивна робота артилерії припадала на травень – липень. Однак з появою HIMARS і регулярним знищенням складів боєприпасів інтенсивність роботи російської артилерії помітно зменшилася.

Середня ціна радянського снаряда близько 1 тисячі доларів. Отже, тільки на забезпечення артилерії росіяни витратили понад 5,5 мільярда доларів. Але, якщо раніше це були боєприпаси, виготовлені в Росії, то зараз активно обговорюються можливі поставки з Північної Кореї.

Очевидно Росія не готувалася до настільки тривалої війни і її запас снарядів та можливості виробництва не дозоляють забезпечити власні потреби.

По Україні ворог випустив понад 4 000 ракет. Середня вартість однієї російської ракети складає 3 мільйони доларів.

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