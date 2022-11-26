Если летом сумма компенсаций, которые должны выплачиваться погибшим и раненым, оценивалась почти в 1 миллиард долларов ежемесячно, то за последний месяц войны она превышает 3,5 миллиарда долларов.

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Сколько уже Россия потратила на войну

Аналитики утверждают, что ресурсы Кремля постепенно иссякают. В следующем году "счет за войну" может оказаться слишком высоким.

По данным Forbes, прямые военные расходы России за 9 месяцев войны составляют примерно 82 миллиарда долларов. Эта оценка включает непосредственные расходы, которые необходимы для поддержки военных действий. Но не включает стабильные расходы на оборону, или потери, связанные с экономикой.

Расходы на армию

Контрактным солдатам в России обещают зарплату 200 000 рублей в месяц за войну в Украине, а также предлагают дополнительные выплаты.

На одного российского солдата Москва тратит около 200 долларов в день. В октябре Россия резко увеличила численность своих войск. 300 тысяч мобилизованных обойдутся бюджету Кремля в дополнительные 1,8 миллиарда долларов в месяц. Кроме этого, необходимо увеличить расходы на обеспечение и амуницию.

Общие расходы на зарплату военных, которые привлечены к боевым действиям, составляют около 2,7 миллиарда долларов после проведения мобилизации.

В октябре погибло рекордное количество российских солдат

По данным Генштаба ВСУ, с 24.10 по 24.11 в Украине погибло рекордное количество российских солдат – 17 470. Это даже больше, чем в первый месяц войны.

За каждого из них семья военного должна получить 7,4 миллиона рублей или около 110 тысяч долларов.

Количество тяжело раненых, которые могут получить выплату, ориентировочно в два раза больше. Сумма компенсаций – 3 миллиона рублей.

Сколько средств потратили на ракеты

Отметим, что основные расходы России на войне – это боеприпасы и военные. По разным оценкам, Кремль использовал от 10 000 до 50 000 снарядов в день. Наиболее интенсивная работа артиллерии приходилась на май – июль. Однако с появлением HIMARS и регулярным уничтожением складов боеприпасов интенсивность работы российской артиллерии заметно снизилась.

Средняя цена советского снаряда около 1 тысячи долларов. Следовательно, только на обеспечение артиллерии россияне потратили более 5,5 миллиарда долларов. Но если раньше это были боеприпасы, изготовленные в России, то сейчас активно обсуждаются возможные поставки из Северной Кореи.

Очевидно, Россия не готовилась к столь длительной войне и ее запас снарядов и возможности производства не позволяют обеспечить собственные потребности.

По Украине враг выпустил более 4 000 ракет. Средняя стоимость одной российской ракеты составляет 3 миллиона долларов.

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