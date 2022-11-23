Окупанти бідкаються, що їх відправили на фронт на Луганщині без підготовки та спорядження. Росії настільки байдуже на своє "гарматне м'ясо", що майбутнім двохсотим вручили тільки снаряди. Зрештою, загарбники вже давно стали живим поясненням, що таке "мавпа з гранатою", інформує 24 канал.

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Пропагандисти на російському телебаченні люблять переповідати кремлівську байку про "своих не бросаем". Це – головний козир, яким майбутніх двохсотих намагаються заманити до лав "другої армії світу". Водночас реальність – зовсім інша: "мобіки" бідкаються, що їх "кинули" геть усі.

Довгий час окупанти просто блукали лісами. Чимало з них вже вирушили на концерт до Кобзона. А ті, хто ще залишилися, – страдждають. Вони вже розуміють, що від чорних пакетів не сховатися й благають про порятунок.

Водночас, скільки б не вили "мобіки", у бункері – хороша звукоізоляція.

"Мобіків" відстрілювали свої ж

Окупанти розповіли, що їх упродовж тривалого часу обманювали свої ж. "Мобікам" не розповіли, куди їх відправлять. Інформація змінювалася щодня. На Луганщині все вороже "керівництво" зникло безвісти. Зрештою, по "мобіках" відкрили вогонь свої ж.

Ми змокли. Ми були розбиті. Частина – знищена. Ми живі. Допоможіть нам,

– виють "мобіки".

Броня, яку у Сєрпухово видали гарматному м'ясу, не рятує від куль, а каска розкололася після першого удару ножем.

"Мобіки" бідкаються на тяжку долю: дивіться відео

Лікарні Луганщини – переповнені окупантами

Генштаб ЗСУ 23 листопада повідомив, що лікарні на Луганщині – переповнені окупантами. Кількість "трьохсотих" окупантів зростає, як на дріжджах. Зокрема, нова партія поранених мобіків надійшла у лікарню Горлівки.

Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців з північно-західної околиці міста,

– мовиться у повідомленні.

"Мобікам" бракує ліків, їжі та води.

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