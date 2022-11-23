Відповідну інформацію зібрали та проаналізували журналісти. За їх оцінками, через війну Путіна орієнтовно 159 російських дітей залишилось без батьків.

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У росіян шалені втрати з часу мобілізації

За підрахунками видання, з 21 вересня 2022 року:

в Україні та у військових частинах загинули щонайменше 15 мобілізованих, які є багатодітними батьками;

загалом, відправились на "концерт Кобзона" щонайменше 217 чоловіків, які отримали повістки;

в середньому від від'їзду з дому до загибелі проходило лише 23,5 дні.

Окрім того, видання пояснило, що найбільше втрат припало на 24 жовтня. Тоді загинули щонайменше 24 російських загарбники. Причому 9 з них – родом з Волгоградської області. ЗМІ писали, що тоді колона з мобілізованими окупантами могла потрапити під обстріл у Херсонській області.



Підтверджені втрати росіян з вересня 2022 року / Скриншот з "Нова газета. Європа"

Варто зауважити, що видання підсумувало, що найбільше втрат серед мешканців Уралу. Зокрема, загинули:

60 мобілізованих із Свердловської області;

27 ― із Челябінської;

щонайменше 32 – з Волгоградської та Ростовської областей.

Скільки росіян загинуло на війні в Україні

Справжні втрати ворога на війні в Україні неймовірно великі. Так, з 24 лютого Росія втратила 85 410 одиниць особового складу. Тільки за минулу добу – 410 осіб пішли за кораблем.

Окрім того, російські ЗМІ пишуть про випадки загибелі окремих мобілізованих. Так, відомо, що урну з 26-річним комбатом Євгєнієм Задворним скоро відправлять в рідні краї.

Нещодавно віддав душу Владіміру Путіну піп РПЦ Алєксандр Циганов. Йому не сиділось у своїй парафії у Пскові, тож він вирушив на війну, щоб загинути.

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