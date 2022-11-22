Проте таки поїхав на війну, щоб повернутись додому в урні. Інформацію про його ліквідацію почали писати місцеві ЗМІ Волгограда.

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Що відомо про успішно ліквідованого командира

РосЗМІ написали, що дані про загибель Євгєнія Задворного їм підтвердили в міській раді ветеранів. Родом загиблий ворог з міста Благовіщенськ Амурської області, що в Росії.

У ході спецоперації (насправді війни, проте в Росії заборонено називати речі своїми іменами – 24 канал) в Україні загинув 34-річний командир батальйону з Волгограда,

– мовиться в повідомленні.

Також росЗМІ пояснили, що окупант у Волгограді служив. Окрім того, відомо, що ліквідований ворог:

після школи вчився в Далекосхідному вищому військовому командному училищі імені Рокосовського;

після цього пішов служити. Спочатку – в Північно-Кавказький та Південний військовий округи;

воював у Сирії;

від командира мотострілецького взводу став командиром мотострілецького батальйону;

на момент смерті мав звання майора.

Окрім пропаганди Владіміра Путіна, ворог захоплювався спортом та вболівав за футбольний клуб "Спартак".

Відомо, що окупант мав сім'ю – нещодавно в нього народилась дитина. Проте це його не зупинило – таки поїхав вбивати українців, проте загинув сам. За даними росЗМІ, нібито під час виконання бойового завдання.

Дружина ворога вирішила, що у Волгограді його кремують, а в Амурську область рідним привезуть урну. Так повертаються додому ті, хто дуже хотів чужої землі та війни.

Тепер Задворний поповнив списки десятків тисяч загиблих на війні в Україні.

Коротко про шалені втрати окупантів

Станом на ранок 22 листопада у ворогів ювілей. На війні в Україні з 24 лютого вже загинуло 85 тисяч окупантів. Тільки за минулу добу до "концерту Кобзона" долучилось 400 нових глядачів.

До речі, гинуть не тільки футбольні вболівальники, а і так звані "бойові попи" РПЦ. Зокрема, віддав душу Путіну священник Алєксандр Циганов, який служив у храмі Алєксандра Невського у Пскові. Проте вирушив на війну як "військовий священник" 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ. В Україні він і загинув.

Ба більше, воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького успішно знищили декількох загарбників, які прийшли в Україну з війною. Детальніше читайте за посиланням.

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