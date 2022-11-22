Циганову не сиділося спокійно у своєму храмі Олександра Невського у Пскові. Як "військовий священник" 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ він поїхав благословляти вбивць, які воюють в Україні. Про це повідомили росЗМІ, інформує 24 канал.

Зауважте Мінус ще одна ворожа військова база: поблизу окупованого Мелітополя "було гучно"

Але фортуна повернулася до Циганова іншим боком. Благословляючи майбутніх "двохсотих", він і сам став таким.

РосЗМІ забідкалися, що у зоні "спєцоперации" Циганов отримав поранення. Лікарі два тижні намагалися його врятувати. Але, зрештою, "бойовий піп" таки не втримався й прийняв запрошення на концерт до Кобзона.

Також "двохсотим" став одіозний протоієрей РПЦ Васільєв

Разом з Цигановим поранили також одіозного Міхаіла Васільєва – настоятеля храму при штабі ракетних військ стратегічного призначення. Він вирішив не тримати інтригу й помер на місці.

Васильєв "прославився" тим, що закликав росіянок "плодити" солдатів. Мовляв, чим більше дітей, тим байдужіше буде на їхню смерть.

Господь у більшості випадків допустив народити безліч діток. Якщо дитина у жінки не одна, їй буде не так боляче і страшно з нею розлучатися,

– вєщав Васільєв.

Його все життя тягнуло у місця, де російські загарбники знищували людей.

Цікаво – російські пропагандисти раптом "поламалися": дивіться відео