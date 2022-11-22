Цыганову не сиделось спокойно в своем храме Александра Невского в Пскове. Как "военный священник" 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ он поехал благословлять воюющих в Украине убийц. Об этом сообщили росСМИ, информирует 24 канал.

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Но фортуна повернулась к Цыганову другой стороной. Благословляя будущих "двухсотых", он и сам стал таким.

РосСМИ с нотками грусти заявили, что в зоне "спецоперации" Цыганов получил ранения. Врачи две недели пытались его спасти. Но в результате "боевой поп" все-таки не удержался и принял приглашение на концерт к Кобзону.

Также "двухсотым" стал одиозный протоиерей РПЦ Васильев

Вместе с Цыгановым ранили также одиозного Михаила Васильева – настоятеля храма при штабе ракетных войск стратегического назначения. Он решил не держать интригу и скончался на месте.

Васильев "прославился" тем, что призывал россиянок "плодить" солдат. Мол, чем больше детей, тем безразличнее будет на их смерть.

Господь в большинстве случаев допустил родить множество детей. Если ребенок у женщины не один, ей будет не так больно и страшно с ним расставаться.

– говорил Васильев.

Его всю жизнь тянуло в места, где русские захватчики уничтожали людей.

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