Во временно подконтрольном России Мелитополе в Запорожской области у оккупантов с каждым днем все больше проблем. Ранее СМИ сообщали о КамАЗах с труппами захватчиков в городе, а в понедельник, 21 ноября, мэр населенного пункта Иван Федоров подтвердил взрывы на вражеской базе.

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Минус еще одна военная база оккупантов

По словам Федорова, "громко было" в Мелитопольском районе еще вечером 20 ноября. Утром на следующий день стало точно известно, что это были взрывы вблизи населенного пункта Веселое.

Во временно оккупированном поселке Веселое врагу точно было невесело – зафиксировано 3 мощных взрыва. По уточненной информации, россияне "неудачно покурили" на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств,

– написал мэр Мелитополя.

Также он отметил, что в "офисном здании проживал личный состав", а рядом с ним располагалась военная техника оккупантов. Местные сообщают о существенных разрушениях.



Где расположен поселок Веселое / Карта из телеграм-канала мэра Мелитополя

Мелитополь – это Украина

Недавно жители Мелитополя в очередной раз засвидетельствовали то, что они верны Украине. Мэр оккупированного города Федоров сообщил, что в Мелитополе сожгли дом культуры, на котором висел вражеский триколор. Произошло это в селе Мироновка Мелитопольского района. Никто из местных даже не пытался тушить пожар и спасать вражеский флаг.

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Оно и неудивительно, ведь путинские солдаты просто не дают жить гражданским. Средства массовой информации пишут, что захватчики врываются в дома жителей оккупированного Запорожья и начинает там жить.

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