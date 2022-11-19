Местные СМИ сообщают, что около месяца назад в Мелитополь начали массово завозить российских мобилизованных.

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Захватчики даже обустроили место для учений. Затем этих солдат, прошедших минимальную подготовку, отправляют в зону боевых действий.

Они также массово уезжают из Мелитополя, но уже в другом виде. Очевидцы информируют, что с утра 18 ноября в городе заметили КамАЗы. Они утверждают, что грузовики были забиты трупами российских солдат.

Местные сообщают, что демилитаризованных оккупантов везут в временно оккупированный Крым.

Какая ситуация в Мелитополе

Силы обороны продолжают наносить врагу вред на временно оккупированных территориях. 16 ноября наши защитники повредили стратегически важный для врага городов в Запорожской области . Поэтому в Мелитополе исчезла трансляция российских телеканалов.

. Поэтому в Мелитополе исчезла трансляция российских телеканалов. Утром, 15 ноября, около 9 утра в Мелитополе слышно был взрыв возле дома, где, по предварительной информации, проживает местный коллаборант. Это один из депутатов Мелитопольского городского совета, сотрудничавший с оккупационными властями.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как ВСУ могут освободить Мелитополь . По его словам, если украинская сторона перережет транспортную артерию, обеспечивающую южную группировку России, то сможет держать под огневым контролем территорию до 70 километров от реки Днепр. В эту зону входит и Мелитополь. Кроме того, огневыми средствами можно будет контролировать и перешеек в Крыму.

. По его словам, если украинская сторона перережет транспортную артерию, обеспечивающую южную группировку России, то сможет держать под огневым контролем территорию до 70 километров от реки Днепр. В эту зону входит и Мелитополь. Кроме того, огневыми средствами можно будет контролировать и перешеек в Крыму. Следовательно, вполне возможно повторить Херсонский сценарий, сначала истощив российскую группировку, а затем проведя там контрнаступательную операцию.

Напомним, что американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что украинские военные могут деоккупировать Мелитополь и Мариуполь уже в январе 2023 года.

Олег Жданов о перспективе освобождения Мелитополя и Мариуполя уже этой зимой: смотрите видео