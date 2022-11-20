В эфире телемарафона представитель Восточной группировки Сергей Череватый рассказал о планах и попытках оккупантов вырваться на границы Луганской и Донецкой областей.

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По его словам, после многочисленных стратегических поражений врага на Харьковском, Лиманском, Херсонском направлении им остается продолжать попытки на тактическом уровне – одерживать хоть какие-то победы.

Понятно, что они пытаются выйти на границы Донецкой, Луганской области, чтобы поддерживать пропагандистский нарратив – "освобождение народа Донбасса",

– отметил Сергей Череватый.

А после этого, по словам спикера, враг хотел бы захватить и Запорожскую область полностью, но здесь "главным оппонентом для них являются ВСУ, которые до сих пор срывали все так называемые планы российских войск".

"Поэтому мы и на этот раз сделаем все, чтобы они их не выполнили, и сделаем все, чтобы выгнать их с нашей земли", – подчеркнул Череватый.

Достаточно ли сил в росармии

Спикер сообщил, что мобилизация в России хоть и была масштабной, она не поможет противнику на поле боя.

По математическому расчету у врага еще не хватает сил, они провели частичную мобилизацию: брали всех, кого можно было, однако, является ли эта группировка качественной – нет,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Он объяснил на примере: "имея такие силы, уже более 4 месяцев противник не может прорвать нашу оборону в Бахмуте".

Конечно, это наша стойкость, наши усилия, обученность. Однако факт остается фактом – огромная группировка войск не может прорвать нашу оборону и выйти на оперативное пространство, чтобы занять Донецкую и Луганскую область,

– отметил спикер.

Более того, в Луганской области противник терпит поражение, уже 12 населенных пунктов под украинским флагом.

Актуально о ситуации на Востоке

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищиевка Донецкой области.

Глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты перебрасывают остатки российских десантников с правобережья Херсонщины в Луганщину. Также в ОВА отметили, что часть захватчиков перебросили в Новоайдар, примерно в 55 километрах к востоку от Северодонецка.

Отметим, что в Институте изучения войны не исключают, что россияне будут продолжать использовать как мобилизованных, так и передислоцированных бойцов из Херсонского направления, чтобы возобновить наступление в Донецкой области, а также удержать оборонные позиции в Луганской области.

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