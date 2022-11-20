В эфире телемарафона представитель Восточной группировки Сергей Череватый рассказал о планах и попытках оккупантов вырваться на границы Луганской и Донецкой областей.
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По его словам, после многочисленных стратегических поражений врага на Харьковском, Лиманском, Херсонском направлении им остается продолжать попытки на тактическом уровне – одерживать хоть какие-то победы.
Понятно, что они пытаются выйти на границы Донецкой, Луганской области, чтобы поддерживать пропагандистский нарратив – "освобождение народа Донбасса",
– отметил Сергей Череватый.
А после этого, по словам спикера, враг хотел бы захватить и Запорожскую область полностью, но здесь "главным оппонентом для них являются ВСУ, которые до сих пор срывали все так называемые планы российских войск".
"Поэтому мы и на этот раз сделаем все, чтобы они их не выполнили, и сделаем все, чтобы выгнать их с нашей земли", – подчеркнул Череватый.
Достаточно ли сил в росармии
Спикер сообщил, что мобилизация в России хоть и была масштабной, она не поможет противнику на поле боя.
По математическому расчету у врага еще не хватает сил, они провели частичную мобилизацию: брали всех, кого можно было, однако, является ли эта группировка качественной – нет,
– подчеркнул Сергей Череватый.
Он объяснил на примере: "имея такие силы, уже более 4 месяцев противник не может прорвать нашу оборону в Бахмуте".
Конечно, это наша стойкость, наши усилия, обученность. Однако факт остается фактом – огромная группировка войск не может прорвать нашу оборону и выйти на оперативное пространство, чтобы занять Донецкую и Луганскую область,
– отметил спикер.
Более того, в Луганской области противник терпит поражение, уже 12 населенных пунктов под украинским флагом.
Актуально о ситуации на Востоке
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищиевка Донецкой области.
- Глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты перебрасывают остатки российских десантников с правобережья Херсонщины в Луганщину. Также в ОВА отметили, что часть захватчиков перебросили в Новоайдар, примерно в 55 километрах к востоку от Северодонецка.
- Отметим, что в Институте изучения войны не исключают, что россияне будут продолжать использовать как мобилизованных, так и передислоцированных бойцов из Херсонского направления, чтобы возобновить наступление в Донецкой области, а также удержать оборонные позиции в Луганской области.
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