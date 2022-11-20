В ефірі телемарафону речник Східного угруповання Сергій Череватий розповів про плани і намагання окупантів вирватись на кордони Луганської та Донецької областей.

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За його словами, після численних стратегічних поразок ворога на Харківському, Лиманському, Херсонському напрямку їм залишається продовжувати намагання на тактичному рівні – здобувати хоч якісь перемоги.

Зрозуміло, що вони намагаються вийти на кордони Донецької, Луганської області, аби підтримувати пропагандистський наратив – "звільнення народу Донбасу",

– зазначив Сергій Череватий.

А після цього, за словами речника, ворог хотів би захопити і Запорізьку область повністю, але тут "головним опонентом для них є ЗСУ, які досі зривали усі так звані плани російських військ".

"Тож, ми і цього разу зробимо усе, щоб вони їх не виконали, і зробимо усе, щоб вигнати їх з нашої землі", – наголосив Череватий.

Чи достатньо сил в росармії

Речник повідомив, що мобілізація в Росії хоч і була масштабною, вона не допоможе противнику на полі бою.

З математичного розрахунку у ворога ще вистачає сил, вони провели часткову мобілізацію: брали усіх, кого можна було, проте, чи є це угрупування якісним – ні,

– наголосив Сергій Череватий.

Він пояснив на прикладі: "маючи такі сили, уже понад 4 місяців противник не може прорвати нашу оборону в Бахмуті".

Звичайно, це наша стійкість, наші зусилля, навченість. Проте факт залишається фактом – величезне угрупування військ не може прорвати наші оборону і вийти на оперативний простір, щоб зайняти Донецьку та Луганську область,

– зазначив речник.

Щобільше, на Луганщині противник зазнає поразки, уже 12 населених пунктів під українським прапором.

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Актуально про ситуацію на Сході

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

Глава ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти перекидають залишки російських десантників з правобережжя Херсонщини до Луганщини. Також в ОВА зазначили, що частину загарбників перекинули до Новоайдару, що приблизно за 55 кілометрів на схід від Сєвєродонецька.

Зауважимо, що в Інституті вивчення війни не виключають, що росіяни продовжуватимуть використовувати як мобілізованих, так і передислокованих бійців з Херсонського напрямку, щоб відновити наступ на Донеччині, а також утримати оборонні позиції на Луганщині.

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