Російські військові на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії. Також ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони.

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ЗСУ відбили атаки окупантів на Донбасі

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

Ворог завдав одного авіаційного та 4 ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти ведуть наступ на Донбасі: карта

ДРГ біля кордонів

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Повідомляється, що ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Водночас у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи.

Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Росії та Білорусі.

Росія утримує свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей: карта

Окупанти ведуть оборону на Куп'янському та Лиманському напрямках

Російські війська ведуть оборону на захоплених рубежах на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне, Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Берестове на Донеччині.

Окупанти ведуть оборону на Куп'янському та Лиманському напрямках: карта

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються на захоплених рубежах. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Новопіль, Нове, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Плавні, Степногірськ та Вищетарасівка Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Для уточнення позицій наших військ та коригування вогню артилерії, веде повітряну розвідку БпЛА.

Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Токарівки, Антонівки, Чорнобаївки та міста Херсон.

Основні сили ворог зосереджує на Бахмуті

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Ворог наступає на Бахмут: карта

Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Времівка Донецької області.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, визначеними підрозділами противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії. Здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Стариця Харківської області.

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