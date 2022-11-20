Российские военные на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия . Также враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны, осуществляет оборудование в инженерном отношении линии обороны.

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ВСУ отразили атаки оккупантов на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное и Клищиевка Донецкой области.

Враг нанес один авиационный и 4 ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты ведут наступление на Донбассе: карта

ДРГ у границ

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Сообщается, что признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

В то же время в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения.

Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории России и Белоруссии.

Россия содержит свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей: карта

Оккупанты ведут оборону на Купянском и Лиманском направлениях

Российские войска ведут оборону на захваченных рубежах на Купянском и Лиманском направлениях.

Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное, Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Невское Луганской области и Берестово Донецкой области.

Оккупанты ведут оборону на Купянском и Лиманском направлениях: карта

В Запорожском направлении оккупанты обороняются на захваченных рубежах. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Новополье, Новое, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Плавни, Степногорск и Вышетарасовка Запорожской области.

В Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Для уточнения позиций наших войск и корректировки огня артиллерии ведет воздушную разведку БПЛА.

Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Токаревки, Антоновки, Чернобаевки и Херсона.

Основные силы враг сосредотачивается на Бахмуте

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Враг наступает на Бахмут: карта

Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Времовка Донецкой области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями противник продолжает прикрытие российско-украинской границы, проводит демонстрационные и провокационные действия. Совершил минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

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