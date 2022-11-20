Як зазначають у Генштабі ЗСУ, окупанти не припиняють атакувати об'єкти промисловості в Україні. Водночас ворог намагається стримувати контрнаступ ЗСУ, посилює фортифікаційні споруди та продовжує наступ.

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ЗСУ відбили низку атак

Упродовж минулої доби нашим військовим вдалося відбити низку атак ворога. Їх зафіксували у районі Білогорівки на Луганщині, Спірного, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного та Кліщіївки на Донеччині.

Водночас не минулося без атак ворога. За минулу добу окупанти завдали одного авіаційного та чотирьох ракетних ударів. Також зафіксували 59 обстрілів з РСЗВ. Як зазначають у Генштабі, загарбники атакували об'єкти цивільної інфраструктури Святогірська та Краматорська.

Загроза з Білорусі зберігається

У відомстві зазначають, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін. Там не зафіксували ознак того, що ворог сформував наступальні угруповання.

Водночас свої підрозділи окупанти утримують у прикордонних районах Брянської та Курської областей. У Генштабі не виключають здійснення збройних провокацій на державному кордоні. Також диверсійно-розвідувальні групи ворога можуть спробувати проникнути з території як Росії, так і Білорусі.

Крім того, за минулу добу зафіксували провокації на Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області. На Куп'янському та Лиманському – ворог намагається обороняти захоплені рубежі. Наступальні ж дії окупанти зосередили на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Що стосується Запорізького, то там теж спостерігаються спроби оборонятися. Позиційну оборону загарбники ведуть на Криворізькому та Херсонському напрямках.

Окупанти перекидають військо

Згідно з інформацією, якою володіють у Генштабі, російські військові окремі підрозділи перекидають на Донеччину та Луганщину. Мовиться про тих бійців, які відійшли від правого берега Дніпра на Херсонщині під тиском контрнаступу ЗСУ. До слова, такі рухи дуже не подобаються мобілізованим. А вони, власне, і складають більшість серед перекинутих бійців.

До слова, на Луганщині намагаються боротися з дезертирами. В області окупанти встановили додаткові блокпости. З їхньою допомогою виявлятимуть тих, хто хоче втекти з фронту.

Ворог зазнає втрат

Як зазначають у Генштабі, вже вдалося підтвердити ураження скупчення живої сили ворога 18 листопада. Наші Сили оборони тоді влучно відпрацювали у Василівці, Новобогданівці, Михайлівці, а також Комиш-Зорі на тимчасово окупованому Запоріжжі. Тоді вдалося поранити понад 160 окупантів. Знищено також близько 10 одиниць техніки різних типів і склад боєприпасів. Що стосується загиблих, то дані уточнюються.

А от за минулу добу ЗСУ збили БпЛА типу "Орлан-10", а також уразили пункт управління ворога та склад боєприпасів.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідували 83 880 російських загарбників. Але ця цифра досить приблизна, адже точні втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій підрахувати вкрай складно.

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