Водночас дії українських військових можуть залежати також від активності ворога. Про це 24 каналу розповів військовий експерт та аналітик Андрій Харук.

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Експерт зазначив, що у ситуації навколо пріоритетності звільнення поміж Кримом і Донбасом значною мірою все залежить від дій Росії.

Все залежатиме від дій нашого ворога. Бо ми уже не раз бачили, що наше командування дуже чітко вміє реагувати на заходи, які роблять окупанти. Якщо на початку вересня наступ йшов не надто гладко, то зусилля моментально перенесли на Харківський напрямок,

– пояснив фахівець.

За його словами, аналогічно це стосується району "Сватове – Кремінна", який є перспективним і важливим для ЗСУ.

"З іншого боку – не можна відкидати й наступ в південному напрямку – на Мелітополь, який може принести ще важливіші результати", – додав аналітик.

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На його думку, все залежить від інформації, яка надходить до командування ЗСУ від розвідувальних органів та від країн-союзниць.

"Все також залежить від інформації, якою ми не володіємо і лише можемо спостерігати за певними відповідними діями. І тому сподіваюсь спостерігати за тріумфом ЗСУ", – резюмував Харук.

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