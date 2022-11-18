Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що є можливість деокупувати Мелітополь.

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Посилились і спробували наступати

За словами експерта, угрупування окупантів, що вийшли з Правого берега Дніпра, скоріше за все буде розділено на два напрямки – Запорізький та Донецький.

Перші відголос цього посилення ми вже бачимо – спроби наступу окупантів у напрямку Гуляйполя на Запоріжжі. Вони посилились і одразу спробували наступати,

– наголошує Жданов.

Росіяни роблять з Мелітополя укріпрайон

Він зазначив, що помічені російські колони з новими тактичними позначками, але на них є і старі позначки.

"Це свідчить про те, що військова техніка вийшла з Правого берега Дніпра – саме з Херсонської області", – вважає співрозмовник.

Жданов зазначив, що вона прямує до Донецька, і це вже підтвердив Генштаб: Запорізький і Донецький напрямки будуть посилюватися саме військами та технікою, які вийшли з Правобережжя.

Отже, питання звільнення Маріуполя поки що не на часі. А от деокупація Мелітополя, на мою думку, вірогідно можлива до січня. Хоча росіяни роблять з нього доволі сильний укріпрайон,

– наголосив експерт.

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