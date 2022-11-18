Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что есть возможность деоккупировать Мелитополь.

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Усилились и попытались наступать

По словам эксперта, группировка оккупантов, вышедших из Правого берега Днепра, скорее всего будет разделена на два направления – Запорожское и Донецкое.

Первые отголоски этого усиления мы уже видим – попытки наступления оккупантов в направлении Гуляйполя на Запорожье. Они усилились и сразу попытались наступать,

– подчеркивает Жданов.

Россияне делают из Мелитополя укрепрайон

Он отметил, что замечены российские колонны с новыми тактическими пометками, но на них есть и старые отметки.

"Это говорит о том, что военная техника вышла из Правого берега Днепра – именно из Херсонской области", – считает собеседник.

Жданов отметил, что она направляется в Донецк, и это уже подтвердил Генштаб: Запорожское и Донецкое направления будут усиливаться именно войсками и техникой, которые вышли из Правобережья.

Следовательно, вопрос освобождения Мариуполя пока не актуален. А вот деоккупация Мелитополя, по-моему, вероятно возможна до января. Хотя россияне делают из него довольно сильный укрепрайон,

– подчеркнул эксперт.

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