Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что нет сомнений в том, что мы можем освободить еще больше территорий на Юге.

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Насколько реально освободить левый берег к Новому году

Мусиенко считает, что шансы на то, что Вооруженные Силы Украины зайдут до Нового года по крайней мере в Мелитополь, достаточно высоки.

Более того, я думаю, что до конца года у нас есть хорошие перспективы освободить левый берег Херсонской области и освободить так называемое Запорожское направление. Я имею в виду Мелитополь, фактически до Азовского моря, то есть до Бердянска,

– заявил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, с Мариуполем может быть несколько сложнее, потому что Россия будет подкреплять свое войско с Востока и Юго-Востока. Но нет сомнений в том, что мы можем освободить еще больше территорий на Юге.

Что будет способствовать быстрому освобождению новых территорий на Юге

Мусиенко отметил, что наши возможности существенно усилит получение от Запада большего оружия. Для нас важно сейчас на Юге – не давать врагу передышки. То есть нужно наносить ему постоянные артиллерийские удары по всем направлениям, откуда мы можем.

Это правобережье Херсонской области, откуда наша дальность выросла. Потому что мы подошли практически к линии Днепра. И это Запорожское направление на Токмак и Мелитополь, уничтожая позиции противника там,

– сказал военный эксперт.

По его словам, нужно не давать российским войскам, которые смогли убежать с Херсонского направления, времени на перегруппировку и доукомплектование. Во-вторых, нужно не дать им возможности формировать какие-то дополнительные группировки, с которыми они могли рассчитывать весной пойти в наступление на Запорожском направлении.

По мнению Мусиенко, в этих условиях мы можем создать достаточно хорошие перспективы для того, чтобы в полной мере логистика противника с оккупированным Крымом была бы серьезно нарушена. Без этой группировки российских войск, по крайней мере, на левобережье Херсонской области, долго не продержится.

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что оккупанты сейчас занимают оборонные позиции, окапываются и пытаются оборудовать какие-то защитные рубежи на Запорожском направлении, поскольку они очень серьезно опасаются и боятся, что ВСУ могут совершить прорыв и быстро деоккупировать еще больше украинских территорий.

Он сомневается в том, что Россия сейчас сможет быстро перегруппировать свои войска и перебросить их на Восток, где постарается продолжать штурмовые действия в районе Бахмута. Сделать это россияне могут только ценой потери практически всего украинского Юга.

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Куда россияне будут перебрасывать войска

Мусиенко отметил, что на самом деле российские войска продолжают находиться в ситуации, будто бы на развилке: пойдешь налево – можешь попытаться достичь какого-то успеха на Востоке, но потерять Юг, а пойдешь направо, то есть на Юг, чтобы попытаться не дать украинским войскам продвинуться, так потеряешь окончательно наступательный потенциал на Востоке.

Вот перед ними сегодня такое развилка. А перед нами – четкая, понятная позиция, что сейчас открываются перспективы,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он объяснил, что первое состоит в том, как несколько укрепить оборону на Востоке, помочь нашей группировке, которая держит достаточно мощный удар в районе Бахмута. А второе – это усилить наше войско на Запорожском направлении, чтобы оттуда достаточно серьезно угрожать противнику.

Кстати говоря! В Херсонской области российские захватчики продвигаются вглубь на 15 – 20 километров от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра. Таким образом, они хотят обезопаситься от обстрелов ВСУ.

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