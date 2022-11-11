Украинская сторона не намерена прекращать освобождение Украины от российских захватчиков. Об этом во время единого телемарафона сказал Алексей Данилов, сообщает 24 канал.

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Данилов рассказал, что будет после освобождения Херсона

Данилов подчеркнул, что задача, которую поставил президент, проста и понятна – освобождение от российских оккупантов всех украинских территорий. И это будет сделано, нужно только время.

Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы пропускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают,

– сказал Данилов.

Спецподразделения ВСУ уже в Херсоне

11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ. Также известно, что в город вошла патрульная полиция. Спрятавшихся в городе оккупантов призывают добровольно сдаться в плен.

Жителей города просят находиться дома, однако радостно празднуют на центральной площади.

Президент рассказал, что вскоре после того, как Силы обороны выйдут на определенные рубежи, в Херсоне начнутся стабилизационные меры, как это было повсюду. Город заминирован, поэтому специалисты будут последовательно обезвреживать опасности.

В ОК "Юг" предупредили, что теперь россияне могут сильно обстреливать город. Совсем неподалеку на левом берегу Днепра оборонительные сооружения оккупантов.

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