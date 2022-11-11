Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Кроме того, возобновление контроля над водоводом позволяет возобновить водоснабжение в Николаев.
Украинское телевидение появилось на Херсонщине
В рамках контрнаступления ВСУ удалось почти полностью освободить из-под оккупации Николаевскую область. Исключением являются только села на Кинбурнской косе.
Источник:Виталий Ким
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Кроме того, возобновление контроля над водоводом позволяет возобновить водоснабжение в Николаев.
Украинское телевидение появилось на Херсонщине