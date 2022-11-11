Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Крім того, відновлення контролю над водоводом дає можливість відновити водопостачання в Миколаїв.

Зверніть увагу Українське телебачення з'явилося на Херсонщині

Водовід замінований

Віталій Кім повідомив, що спершу на водоводі триватимуть роботи із розмінування, адже окупанти залишили по собі багато мін. Після завершення цих робіт військова адміністрація повідомить приблизні терміни відновлення водопостачання у місті.

Тепер офіційно: уся Миколаївська область, крім Кінбурна, звільнена. Водовід з Дніпра під нашим контролем. Буду найближчим часом знати терміни потенційного відновлення постачання питтєвої води в Миколаїв,

– заявив Кім.

Вихід на Кінбурнську косу можливий з материкової частини лівого берега Херсонщини, тому поки питання повної деокупації Миколаївщини є дещо складним.

Частина Миколаївщини, яка ще окупована: карта

Кім відвідав Снігурівку

10 листопада Збройні Сили України звільнили місто Снігурівку на Миколаївщині й уже наступного дня Віталій Кім навідався у місто.

Там же спільно з керівниками силових структур Кім провів нараду щодо відновлення життєдіяльності на деокупованих територіях області.

Кім відвідав деокуповану Снігурівку: дивіться відео

ЗСУ зайшли в Херсон

Упродовж кількох днів українські війська активно просувалися на Півдні й 11 листопада дійшли до Херсона – міста, яке окупанти захопили в перші дні вторгнення. Це єдиний обласний центр, який ворогу вдалося окупувати з початком повномасштабного вторгнення.

Мешканці міста зустрічали наших воїнів з прапорами, оплесками та під вигуки "Слава ЗСУ". Надвечір на площі біля облдержадміністрації міста, херсонці продовжити святкувати звільнення.

Однак територія Херсонщини є небезпечною через ворожі мінування. Тому і президент Володимир Зеленський, і Міноборони повідомили, що представників ЗМІ найближчим часом на деокуповану територію не пускатимуть, а мешканців регіону закликають поки що не повертатися.