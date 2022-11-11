После того как оккупанты захватили Херсон, они пытались оставить местных без связи, в частности, правдивого телевидения и мобильного интернета. Кирилл Тимошенко отметил, что врагу не удалось подорвать все телевизионные антенны.

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Херсонцы уже ловят сигналы украинского телевидения

Если бы россияне этого не хотели, но им не удалось оставить украинцев в Херсоне и области без сигнала. Восстановить телевидение удалось быстро после освобождения населенных пунктов в регионе.

Эй, вы (россияне – 24 канал) там вырывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? Ну да мы уже включили украинское телевидение на Херсонщине,

– написал представитель ОП.

Он отметил, что сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2.

Освобождение Херсона: актуальная информация

Вооруженные Силы сегодня, 11 ноября, вошли в областной центр. В городе развернули огромный флаг. Это свидетельствует о том, что херсонцы с нетерпением ждали наши Вооруженные Силы и не воспринимали ложь вражеской пропаганды о том, что "Херсон – это русский огород".

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что деоккупация имеет несколько этапов. Освобождение каждого населенного пункта должен подтверждать либо Верховный Главнокомандующий – то есть президент, либо представители Генштаба.

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Президент Украины отреагировал на успехи нашей армии. Глава государства опубликовал видео из освобожденного Херсона. Он отметил, что этот день действительно исторический для нашего государства.

Стоит вспомнить, что во время отступления оккупанты решили уничтожить все переправы через Днепр. Больше всего пострадал Антоновский мост. Кстати, российские командиры распорядились ликвидировать сооружение именно тогда, когда на нем были солдаты вражеской армии.

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