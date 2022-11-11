Заместитель министра обороны Анна Маляр во время единого телемарафона рассказала, что в Херсон вошли специальные подразделения. Она также намекнула, что официально имеют право заявлять о событиях на фронте: президент, Минобороны и Генштаб, поэтому попросила украинцев еще немного потерпеть, пишет 24 канал.

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Освобождение происходит в несколько этапов: что происходит в Херсоне сейчас

Маляр объяснила, что сегодня в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подступах к городу.

В настоящее время войска находятся на подступе к городу, в Херсон зашли спецподразделения, то есть это начальный этап. Да, мы начинаем возвращать этот город, но мы должны говорить официальную информацию. Официально этой информации от Генштаба, Минобороны и Верховного главнокомандующего не было. Идет процесс,

– сказала она.

Она напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов.