Соответствующее видео появилось в соцсетях. Можно сказать, что сегодня весь Херсон стал сине-желтым.

Важно Блестящая операция и сравнение с развалом СССР: как мир реагирует на освобождение Херсона

На одном из обнародованных кадрах видно, как местные на центральной площади развернули несколькометровый сине-желтый флаг. Все они с цветами и плакатами встречают своих освободителей – защитников Вооруженных сил Украины. Ранее в центре Херсона силы сопротивления подняли украинский флаг.

Как в Херсоне встречают ВСУ: смотрите видео

Украинцы развернули несколькометровый флаг в Херсоне: смотрите видео

Что известно об освобождении Херсона: главное

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