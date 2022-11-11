Российская пропаганда при этом пытается всячески смазать проигрыш в Херсоне, и тем более всеми способами отделить этот очевидный провал от Владимира Путина. Однако, похоже, даже русские понимают масштаб этой катастрофы и главного виновника. 24 канал собрал реакции западных политиков и аналитиков на деокуацию Херсона.

Актуально об увольнении Херсона: как Россия создавала ИПСО и ловушки для ВСУ, но получила полный провал

Страшная ночь для россиян

В ночь с 10 на 11 ноября начался мощный штурм Херсонщины, и, несмотря на частичную информационную тишину от официальных лиц Украины, почитав сообщения наших военных, а также российских военкоров, стало ясно – россияне бегут, и бегут в панике.

При этом некоторое время украинцы пытались сохранять холодный ум, ведь все нытье россиян могли быть частью той ловушки, о которой на протяжении последних недель говорили в Генштабе и западные аналитики.

В преддверии отступления о возможных провокациях со стороны россиян высказался даже президент Польши Анджей Дуда. Слова Дуды передал глава кабинета президента Польши Павел Шрот.

Президент подошел к ней (информации об уходе россиян из Херсона – 24 канал) абсолютно спокойно, предостерег от энтузиазма. Здесь можно подозревать россиян во всевозможных обманах и провокациях,

– сказал Шрот.

В то же время экс-посол США в России Майкл Макфолл перечислил все три крупнейших поражения России после вторжения в Украине и задал философский вопрос: "а что же будет следующим?".

Однако почти сразу стало очевидно, что по лучшим российским традициям, отступление войск России было организовано крайне ужасно, чему также удивился обозреватель британского The Telegraph.

Российские военные корреспонденты обычно наиболее остро и раньше всех реагируют на все провалы армии России на фронте. Тотальная истерика и жалобы на военное командование сыпались всю ночь. Впрочем, некоторые из них даже пытались сохранять оптимизм, фантазируя о предстоящем контрнаступлении российских сил. Другая часть вообще обвиняет доверительный Кремль в провале мифического "договорняка" и "предательскую" тактику украинской стороны, которая "бьет в спину" российским солдатам.



Истерики россиян из-за побега из Херсона / скриншот

В НАТО заявили об очередной победе Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, после объявления о выходе российских войск из правобережной части Херсонщины, заявил, что украинские силы продемонстрировали способность оттеснять российские войска и освобождать свои территории.

Мы приняли во внимание объявления России об отступлении из Херсона. Мы должны посмотреть, как будет развиваться ситуация на месте в ближайшие дни. Но что очевидно – Россия находится под тяжелым давлением. Если они покинут Херсон – это будет еще одна победа Украины,

– заявил Столтенберг.

В то же время едва ли не первым на Западе, кто поздравил Украину с приходом ВСУ в Херсон, стал посол Евросоюза Матти Маасикас.

Он опубликовал фотографию с центральной площади Свободы в Херсоне, где люди начали собираться с символикой Украины, а также вывесили флаг Евросоюза.

Из Украины возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас,

– прокомментировал он.

Карл Бильдт уверен – Путин потеряет и Кремль.

Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала освобождение Херсона одной из самых ожидаемых побед украинских сил.

Кремль раздал порцию успокаивающего народа России

Утром 11 ноября посыпались первые сообщения от официальных лиц России. Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил, что Россия не снимает своих претензий на Херсонскую область, несмотря на отвод войск.

К теме Херсон был главным призом для Путина, отступление России – серьезный удар, – CNN

Не забыл спикер Путина и о кейсе "мирных переговоров". По словам Пескова, все цели так называемой "спецоперации" можно решить путем диалога, однако этот процесс заморожен позицией Украины.

При этом Песков не уточнил, какие именно цели сегодня преследует эта "спецоперация", ведь о денацификации и демилитаризации они уже забыли, как и об изменении политического руководства Украины. Учитывая, что целые войны Кремль постоянно меняет, Песков прямо в очередной раз призывал к переговорам.



Более того, накануне начала активного бегства российских войск свою риторику сменил и сам Владимир Путин. Оказалось, что Россия имеет дело уже не с наркоманами-неонацистами и даже не с сатанистами. В этот раз Путин уже обращался к "украинским партнерам", которым он якобы сделал жест доброй воли и призвал к "мирному решению".

Очевидно, что Кремль еще какое-то время будет пытаться вывести Украину на переговоры после полной деоккупации правобережья Херсонщины. Россия начнет делать вид, будто это отступление было спровоцировано желанием к деэскалации, а потому Украине следует пойти на уступку и начать диалог.

Пропаганда пытается отделить Путина от очевидного поражения

Издание The New York Times обратило внимание, что Владимира Путина снова скрывают во время объявления плохих новостей. Анонсировать отступление русских войск заставили генерала Сергея Суровикина, которого Кремль накануне назначил командующим всей "спецоперацией".

Пропаганда какое-то время пыталась лепить из него пришедшего героя и полностью перевернет игру. Однако этого не произошло. На фоне последних событий его слова о "возможных трудных решениях" звучат, как анонс к отступлению из Херсона.

Чтобы немного снизить удар, активизировались даже Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров, которые до этого только и делали, что занимались атаками на российское военное командование. На этот раз они, напротив, защищали Суровикина и даже похвалили его за мудрое решение – сохранить жизнь солдат.

При этом сам Владимир Путин остается где-то за кулисами, пытаясь переждать волну негатива и не замазаться в поражении. Впрочем, как отметил Аббас Галлямов, в России установлен персоналистский и самодержавный режим, поэтому каждый гражданин действительно понимает, кто является главным виновником провала в Херсоне .

Похоже, что ситуация понемногу выходит из-под контроля. Один из главных идеологов сегодняшнего режима в России Александр Дугин призвал чуть ли не казнить Путина за такой провал в Херсоне. В своем сообщении он как раз настаивает на том, что самодержавие российского диктатора ведет не только к абсолютной полноте власти, но и всесторонней ответственности за любой серьезный провал. При этом Дугин настаивает, что "власть в России больше не может сдать ничего, лимит исчерпан".

Будут "подлинно большие последствия" – смотрите историю Советского Союза

Бывший советник Путина Сергей Марков предупреждает, что последствия бегства россиян из Херсона могут оказаться неожиданно большими. Он указывает на попытку Путина закрывать глаза на проблемы, занимаясь другими делами. Мол, Путин отошел от вопросов войны к диалогу с лидерами Армении и ЦАР о сельхозпродукции, совсем забыв о фронте.

При этом Марков пишет, что "сдача" Херсона – это крупнейшее геополитическое поражение России со времен распада СССР и предсказывает серьезные политические проблемы. Он настаивает и на военных последствиях, ведь после полной деоккупации правобережья Херсонщины Украина сможет сконцентрировать внимание на других участках фронта и так же увеличить давление уже там.

Интересно, что в свое время Путин назвал распад СССР величайшей геополитической катастрофой века, и уже сегодня своими силами вызвал подобную, однако теперь в пределах самой России.

После побега россиян из Херсона снова проснулись "миротворцы"

Не успели российские войска полностью покинуть Херсонскую область, как на Западе снова заговорили о переговорах. Премьер Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Эрдоган выступили за возобновление мирных переговоров.

И если позиция Орбана известна давно, как и тесные связи с Путиным, слова Эрдогана, как всегда, удивляют. Возможно, турецкий президент делает подобные шаги в сторону России накануне завершения срока действия зернового соглашения, чтобы склонить Кремль к его переподписанию. Она завершается 19 ноября, и Турция как гарант этого соглашения желает пролонгировать ее еще на год, при этом на лучших условиях.

Так или иначе, подобные призывы в первый же день деоккупации лишь подтверждают попытки Кремля всеми силами добиться начала диалога с Украиной, а выход из Херсона необходим Кремлю в качестве аргумента для заморозки конфликта.

В США считают, что время разговаривать еще не пришло, но не все

В США же прошел главный стресс последнего времени, а именно промежуточные выборы, поэтому администрация Джо Байдена считает, что давление на Москву можно продолжать, не заботясь о политических последствиях.

При этом внутри американского истеблишмента даже начались споры по этому вопросу. Главный генерал США Марк Милли считает, что Украине следует пойти на переговоры с Россией уже сейчас, ведь после деоккупации Херсона наши переговорные позиции существенно усилились.

Милли настаивает, что зима может замедлить наступление Украины и снизит возможность существенных изменений на линии фронта в будущем. При этом он особо подчеркнул, что его позиция только совет, и ни в коем случае не давление на Украину.

Вместе с генералом Милли не согласен президент США Джо Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Они считают, что сегодня слишком рано начинать о чем-то договариваться с Путиным. Кремлевский диктатор еще не готов к переговорам, при этом Украина наоборот, вдохновленная своими успехами, может продолжить деоккупацию своей земли.

Следует заметить, что с Милли также не согласны и в Институте изучения войны. Там считают, что зимний период, наоборот, может усилить украинское наступление. Западная помощь дает мощное усиление украинским силам к ведению боевых действий зимой, при этом плохо оснащенные россияне наоборот рискуют еще больше ослабить свои позиции на фронте.

Украина продолжит наступать

Очевидно, что деоккупация Херсона одно из самых главных стратегических достижений Украины за последнее время, как в военном, так и в военном смысле. Не только украинцы получили новую волну вдохновения и поднятия боевого духа. Это почувствовали также и на Западе. Весь спор по поводу необходимости или неуместности начала переговоров всего лишь внутренний диалог.

Сегодня Украина в очередной раз доказала миру, что победить Россию можно только последующим давлением и только на поле боя. Вчерашнее "Россия здесь навсегда" мгновенно превращается в "Россия хочет сохранить жизнь личного состава" только благодаря мощному давлению Вооруженных Сил Украины.

А сама деоккупация Херсона демонстрирует Западу не российские мирные намерения, а наоборот, действенность военной помощи, благодаря которой Украине удается в очень сжатые сроки возвращать захваченные оккупантами территории