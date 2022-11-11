Херсон был единственным областным центром Украины, который россияне сумели захватить с 24 февраля. Путин всего 5 недель назад объявил Херсон "российской землей", а теперь оккупанты сбежали из города под давлением ВСУ на левый берег Днепра.

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Это унизительная неудача для Путина, – CNN

По мере того как российские войска отступали, ВСУ осторожно продвигались вперед на фоне предупреждений из Киева о том, что россияне все заминировали за собой.

11 ноября украинские военные сообщили, что при отступлении Россия разрушает критически важную инфраструктуру, одновременно обстреливая территории новых оборонных позиций на восточном берегу Днепра. Также оккупанты разрушили Антоновский мост, что усложнило любые попытки украинцев преследовать бегущих через реку россиян.

Ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский сделал предупреждение, заявив, что украинские силы будут "действовать очень осторожно, без эмоций, без лишнего риска".

Кремль пытался как можно успешнее увести войска. Однако журналисты издания отметили, что это, безусловно, унизительная неудача для Владимира Путина, который лишь несколько недель назад заявил, что жители Херсона стали гражданами России "навсегда". Херсон как областной центр был для диктатора главным "призом".

Большую часть области еще контролируют россияне

Несмотря на хорошие новости из областного центра, оккупанты все еще контролируют 60% Херсонской области, в том числе побережье Азовского моря. Пока россияне контролируют и укрепляют восточный берег Днепра, украинским силам будет сложно повредить или разрушить канал, по которому пресная вода поступает во временно оккупированный Крым.

ВСУ уже в Херсоне

Сегодня, 11 ноября, ВСУ вошли в Херсон. Херсонцы встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".

В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ. Российских захватчиков, которые попрятались в городе в гражданской одежде, призывают добровольно сдаться в плен.

Сейчас украинские воины проводят в городе зачистку. Жителей города просят находиться дома, однако они радостно празднуют на центральной площади.

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