Херсон був єдиним обласним центром України, який росіяни зуміли захопити від 24 лютого. Путін лише 5 тижнів тому оголосив Херсон "російської землею", а тепер окупанти втекли з міста під тиском ЗСУ на лівий берег Дніпра.

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Це принизлива невдача для Путіна, – CNN

У міру того, як російські війська відступали, ЗСУ обережно просувалися вперед на тлі попереджень з Києва про те, що росіяни все замінували за собою.

11 листопада українські військові повідомили, що при відступі Росія руйнує критично важливу інфраструктуру, одночасно обстрілюючи території з нових оборонних позицій на східному березі Дніпра. Також окупанти зруйнували Антонівський міст, що ускладнило будь-які спроби українців переслідувати росіян, що біжать через річку.

Раніше цього тижня президент Володимир Зеленський зробив попередження, заявивши, що українські сили "діятимуть дуже обережно, без емоцій, без зайвого ризику".

Кремль намагався якомога успішніше відвести війська. Проте журналісти видання зауважили, що це, безперечно, є принизливою невдачею для Володимира Путіна, який лише кілька тижнів тому заявив, що жителі Херсона стали громадянами Росії "назавжди". Херсон, як обласний центр, був для диктатора головним "призом".

Більшу частину області ще контролюють росіяни

Попри хороші новини з обласного центру, окупанти все ще контролюють 60% Херсонщини, зокрема узбережжя Азовського моря. Поки росіяни контролюють та зміцнюють східний берег Дніпра, українським силам буде складно пошкодити чи зруйнувати канал, яким прісна вода надходить до тичасово окупованого Криму.

ЗСУ вже в Херсоні

Сьогодні, 11 листопада, ЗСУ зайшли в Херсон. Херсонці зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".

У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ. Російських загарбників, які поховалися в місті в цивільному одязі, закликають добровільно здатися у полон.

Зараз українські воїни проводять у місті зачистку. Жителів міста просять перебувати вдома, проте вони радісно святкують на центральній площі.

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