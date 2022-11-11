Параллельно с этим захватчики выстраивали достаточно серьезную линию обороны, заминировали подход ко многим населенным пунктам, стягивали артиллерию на левобережье. Выглядело все так, будто оккупанты хотели заставить руководство Украины поверить в легкую победу и заманить ВСУ в ловушку.

Смотрите также Люди скандируют ВСУ: украинские военные уже в центре Херсона – эмоциональное видео

Однако для россиян снова не произошло так, как предполагалось. Непутевое кремлевское руководство, похоже, решило показать хитрость и по-своему скопировать украинскую тактику. Мол, если долго рассказывать, что будет контрнаступление на Херсон, а потом внезапно ударить по Харьковщине, враг будет деморализован. Россияне хотели вывести свои наиболее боеспособные подразделения, но заставить Силы обороны Украины заплатить за правобережье Херсонщины огромную цену.

"Как понесет из Украины в синее море. Кровь враждебную..."

Впрочем, нет никаких сомнений, что в Генштабе предусмотрели разные варианты событий, учли возможности россиян, и развернули ситуацию в свою пользу.

О том, что большое количество подразделений оккупантов получили приказ на отступление из многих населенных пунктов в Херсонской области, командование ВСУ знало еще до объявления Суровикиным и Шойгу решения о передислокации группировок.

10 ноября, на следующий день после громких заявлений российского военного руководства, захватчики начали демонстрировать то же "отрицательное наступление". Однако они рассчитывали на то, что украинские защитники бросятся им вдогонку и увязнут в крайне тяжелых боях на подступах к Херсону и непосредственно внутри города.

Наши невероятные воины в рекордные сроки преодолели заминированные участки местности, заходили в освобожденные населенные пункты и начали преследовать врага максимально осторожно и профессионально.

За сутки украинским защитникам удалось продвинуться на нужное расстояние до Херсона и не нарушить свою логистику. Вместо того чтобы идти в лобовую атаку на заранее подготовленные врагом позиции, ВСУ начали методично работать по захватчикам артиллерией, чего россияне никак не ожидали.

Российские генералы хотели, чтобы пока их войска будут переправляться на левобережье, на подступах к Херсону их артиллерия и танки расстреливали бы нашу пехоту на мобильном транспорте, но они никак не рассчитывали, что при всех заминированных дорогах, при быстром продвижении вперед, защитники Украины будут способны подвезти и "Хаймарсы", и "Крабы", и "Цезари", и ствольную артиллерию вместе с боекомплектом.

И тут уже россияне попали в ловушку своей информационно-психологической спецоперации, а наша сторона начала свою. Но подкрепленную реальной картиной на поле боя.

Неудовлетворенное "сдачей" правобережья Херсонщины российское общество и войско устроило настоящий вой еще 9 и 10 ноября, на что пропагандисты достаточно массированно и умело отработали анонсом "невероятных потерь ВСУ", "блестяще запланированной операции", а также рассказами о том, что "все идет по плану, ведущему Россию к победе".

После провалов в Харьковской области и других направлениях, в Кремле хотели показать россиянам картинку массового уничтожения украинских солдат под Херсоном, а также продемонстрировать, как военное руководство заботится о своих ордынцах. Мол, всех "мобиков", десантников и морпехов вывели без потерь, но уничтожили сотню тысяч польских наемников и тысяч 300 националистов. При этом почти все "военкоры" разгоняли якобы очередную сакральную для России дату – 10 ноября. День очередной "победы Москвы". Но первые удары высокоточным оружием по скоплению русских войск привели к обратному эффекту.

Те пропагандисты, которые остались на левобережье и должны рассказывать об успехах Кремля, поняли, что все пошло не по плану. А поскольку они всегда имеют доступ к сети, в российском информпространстве началась паника. Однако самое главное, что по крайней мере на несколько часов захватнический генералитет полностью потерял контроль над своим войском.

Тысячи оккупантов, веривших в то, что командование разработало гениальный план, поняли, что их просто бросили в ловушке. Что украинские военные будут методически уничтожать все переправы, наносить удары по всему, что будет пытаться пересечь Днепр. Так начался кровавый для русских группировок день, который они запомнят надолго. 11.11.22.

Поскольку большинство офицеров, которые хоть как-то могли управлять брошенным на правобережье стадом, сверкали пятками еще задолго до объявления "отрицательного наступления", среди военных царил хаос. Кто-то бросался в Днепр, пытаясь пересечь реку вплавь, кто-то убегал по Антоновскому мосту.

Часть группировки, прикрывавшая уход через дамбу Каховской ГЭС, вообще начала бежать с позиций и пытаться прорваться к своим на левый берег. При этом россияне, которые должны прикрывать отход со стороны Новой Каховки, уничтожили своих, приняв их за украинскую ДРГ. Так родился вброс о том, что наши войска уже оказались на левом берегу Херсонщины, которое "военкоры" мгновенно распространили среди оккупантов по обе стороны от Днепра. Пропагандисты в режиме онлайн общаются между собой, имеют связь со штабом и рассказывают солдатам о ситуации на фронте, а такие новости доходят до рядового состава очень быстро даже при отсутствии интернета у солдат.

Российское командование не смогло справиться с большим массивом информации. Не имея достоверных разведданных и не владея ситуацией на поле боя, генералы и полковники запаниковали и приказали преждевременно уничтожить Антоновский мост. Били по нему как раз в то время, когда дежурная колонна пыталась добраться до левобережья.



Обрушенный Антоновский мост / Фото из соцсетей

Такое решение значительно усложнило захватчикам коммуникации и еще больше усугубило ситуацию для оставшихся на правом берегу россиян. Им пришлось спасаться самостоятельно.

Не жест доброй воли, а "потому что получили п***ды"

Конечно, нельзя говорить, что захватчики вообще не справились с поставленными командованием задачами. Во-первых, итоги нужно подводить после окончания операции, а она еще продолжается. Во-вторых, большую часть войск оккупантам все же удалось вывести. Однако насколько эти группировки боеспособны и многочисленны, мы узнаем совсем скоро.

Актуально Херсон возвращается под контроль Украины: ГУР призвало оккупантов сдаваться в плен

И не стоит забывать о том, что такое стремительное отступление врага и понесенные им потери стали возможны именно благодаря успешно проведенному Силами обороны Украины контрнаступлению, которое длилось несколько месяцев. Тактика ВСУ по уничтожению переправ, логистики и складов сделала нахождение оккупантов на правом берегу Херсонщины невозможным.

Как бы дальше ни развивалась ситуация, полноценное очищение Херсона от остатков оккупантов является вопросом времени, однако ставка российских генералов на уличные бои сыграть уже не может. Разве что какие-то локальные точки сопротивления со стороны захватчиков.

Фактически в Кремле решили окончательно бросить свои группировки и уничтожили для них все возможности переправиться через Днепр. Сколько россиян оказались в ловушке, пока неизвестно.

С одной стороны, Россия получила возможность создать для внутреннего пользователя очередную легенду о "героических боях 300 херсонцев". С другой – получила очередной поток "плача на болотах" о заброшенной командованием насмерть группировки.

Украинскому командованию удалось то, что казалось невероятным. Все подразделения ВСУ не врывались в битву, которая могла бы привести к сумасшедшим потерям, как среди военных, так и среди гражданского населения. А угрозы россиян подрывом плотины Каховской ГЭС выглядят не менее плачевно, чем надежды на сопротивление "мобиков". Ведь вода смоет многотысячное войско, которое Кремлю очень и очень нужно. Впрочем, предсказать действия Путина, кое-где совсем не рациональные, крайне трудно.

К теме Взорвут ли Каховскую ГЭС: в ISW показали, как оккупанты манипулируют часто противоположными заявлениями

Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, что отступление из части Херсона пошло по плану украинского Генштаба. Захватчики оставили много техники, бросили насмерть много "мобиков" и кадровых солдат, а также в очередной раз показали всему миру, что эту войну Кремль проиграет.

Подобные провалы не могут не влиять на боевой дух оккупационного войска, политическую элиту страны-агрессора и ее население. Кроме того, Путин прямо сейчас теряет единственный областной центр, который ему удалось захватить во время полномасштабного вторжения. Похоже, такого ряда поражений Россия не терпела никогда за всю свою историю.