Это подчеркивают в Институте по изучению войны. Аналитики отметили, что российские оккупационные так называемые чиновники в очередной раз изменили свою риторику по Каховской ГЭС. Рассказываем, зачем они могут это делать.

Читайте также Почему в последние дни резко возросло количество ликвидированных россиян: объяснение аналитика

Угрозы взорвать Каховскую ГЭС не утихают

По мнению составителей отчета, враг пытается создать информационные условия, позволяющие продолжить эвакуацию с западного берега Днепра. Кроме того, это должно позволить захватчикам прикрыть выход оккупантов из этого района.

Гауляйтер Херсона Владимир Сальдо 31 октября заявил, что его так называемая администрация расширяет зону эвакуации на 15 километров от Днепра. Он также решил в очередной раз обвинить Украину в подготовке "массированного ракетного удара" по дамбе Каховской ГЭС. Это, по словам Сальдо, станет причиной масштабного наводнения и разрушения гражданской инфраструктуры.

Отметим, что 26 октября он же заявил, что разрушить плотину будет "практически невозможно". Мол, даже если дамбу прорвет, уровень воды в Днепре поднимется всего на 2 метра. Ему бы стоило записывать все то, что он говорит, ведь заявления в пределах нескольких дней противоречат друг другу.

Может ли Украина хотеть взорвать дамбу

Аналитики также предположили, был бы ли выгоден для Украины этот сценарий. Составители отчета отметили ряд последствий, которые нанесут подрыв дамбы на Каховской ГЭС. Прежде всего, речь идет о влиянии на Запорожскую АЭС, для функционирования которой важно Каховское водохранилище. Не стоит также забывать об экономических и социальных последствиях затопления более 80 населенных пунктов. Кроме того, пострадают дома мирных жителей, а также земли. Все это, подчеркивают в Институте, полностью исключает возможность того, что Украина может стремиться подорвать объект.

Не стоит забывать, что этот шаг еще и повлиял бы на контрнаступление. Потоп бы усложнил освобождение остальной части Херсонской области, а также других территорий к востоку от Днепра.

Аналитики предполагают, что способность или готовность России действительно повредить плотину – относительно несущественна. Достаточно будет только обвинений Украины в подготовке к этому. Мол, все это позволит объяснять любые последующие отступления оккупантов.

Последние новости из Херсона

Военный эксперт Петр Черник рассказал, на что способны россияне, если потеряют Херсон. По его мнению, после бегства из оккупированного города от врагов можно ожидать чего угодно.

На прошлой неделе ВСУ нанесли результативные удары в районе Антоновского моста. Удалось уничтожить две баржи, которые использовали враги. Кроме того, наши защитники разбили колонну военной техники врага.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что наблюдается большая концентрация техники и живой силы врага на левом берегу Днепра. Там же враг строит фортификационные сооружения. Согласно имеющейся информации, оккупанты активно заселяются от Олешек до Гопров.

Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, спрогнозировал ситуацию в Херсоне. Он напомнил о Первой Чеченской войне. Во время нее россияне дерзко вошли в Грозный, где их обстреливали чуть ли не из каждого окна. Что-то такое враги могут хотеть повторить, но уже с украинскими защитниками.

Достойно внимания – Жданов рассказал об оперативной ситуации на фронте: смотрите видео