Россияне продолжают обороняться на Юге и пытаются удержать занятые рубежи. Кроме того, они продолжают "эвакуацию" отдельных подразделений и военной техники с правобережья Херсона.

Кстати Еще раз прилетело в Антоновский мост: оккупанты хвастаются "работой ПВО"

ВСУ разбили альтернативные переправы оккупантов

Россияне собирают по пунктам базирования плавсредства речного флота, устанавливают понтонные переправы, пытаются использовать те же самые альтернативные переправы через Днепр, которыми заменяют поврежденные мосты.

ВСУ в районе Антоновского моста уничтожили 2 таких баржи. Также разбили колонну военной техники.

За эти сутки наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 75 огневых задач по районам сосредоточения сил и средств противника. Потери оккупантов еще доразведывают.

"Хлопок" на Антоновском мосту

О взрывах в районе моста сообщили вечером 30 октября. Оккупанты традиционно заявляли, якобы ВСУ запустили ракеты HIMARS по Антоновскому мосту. Однако "сверхмощное" российское ПВО со всем "справилось". Очевидно, со "всем", кроме колонны техники и барж.

Напомним, что Антоновский мост – важен для врага, поскольку через него перебрасывают российские силы в оккупированный Херсон.

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