О взрывах в оккупированном Херсоне стало известно после 20 часов вечера. Информацию распространили местные телеграммы и российские пропагандистские СМИ, пишет 24 канал.

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Оккупанты в традиционной манере заявили, что Вооруженные Силы Украины запустили ракеты HIMARS по Антоновскому мосту. Однако "сверхмощное" российское ПВО со всем "справилось".

В оккупированном Херсоне раздались взрывы: видео

Заметим, что именно произошло в Херсоне – неизвестно. Но, судя по видео с места происшествия, взрывы были очень громкими.

Что известно о предварительных взрывах в Херсоне

Возле Антоновского моста бывает громко каждый день. 28 октября спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала очередной "хлопок" в оккупированном городе. Она отметила, что ВСУ пока не подтверждали свою причастность к этому. Поэтому радоваться взрывам не стоит, ведь это могут быть российские "спецефекты".

В частности, враг может создавать выгодное для себя информационное поле. В стиле российской пропаганды государство-агрессор может заявить, что украинские военные обстреливают гражданское население.

Обратите внимание! Антоновский мост очень важен для врага. По нему осуществлялось снабжение российских сил в оккупированном Херсоне. Теперь захватчики даже не смогут скрыться из города по мосту, ведь ВСУ взяли его под полный огневой контроль.

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