О взрывах в оккупированном Херсоне стало известно после 20 часов вечера. Информацию распространили местные телеграммы и российские пропагандистские СМИ, пишет 24 канал.
К теме После частых визитов "хлопка": в сети показали, как выглядит Антоновский мост
Оккупанты в традиционной манере заявили, что Вооруженные Силы Украины запустили ракеты HIMARS по Антоновскому мосту. Однако "сверхмощное" российское ПВО со всем "справилось".
В оккупированном Херсоне раздались взрывы: видео
Заметим, что именно произошло в Херсоне – неизвестно. Но, судя по видео с места происшествия, взрывы были очень громкими.
Что известно о предварительных взрывах в Херсоне
Возле Антоновского моста бывает громко каждый день. 28 октября спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала очередной "хлопок" в оккупированном городе. Она отметила, что ВСУ пока не подтверждали свою причастность к этому. Поэтому радоваться взрывам не стоит, ведь это могут быть российские "спецефекты".
В частности, враг может создавать выгодное для себя информационное поле. В стиле российской пропаганды государство-агрессор может заявить, что украинские военные обстреливают гражданское население.
К теме – как будут развиваться боевые действия в Херсоне: видео