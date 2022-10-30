Про вибухи в окупованому Херсоні стало відомо після 20 години вечора. Інформацію поширили місцеві телеграм-канали та російські пропагандистські ЗМІ, пише 24 канал.

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Окупанти у традиційній манері заявили, що буцімто Збройні Сили України запустили ракети HIMARS по Антонівському мосту. Однак "надпотужне" російське ППО з усім "справилося".

В окупованому Херсоні пролунали вибухи: відео

Зауважимо, що саме трапилося в Херсоні – невідомо. Але, судячи з відео з місця події, вибухи були дуже голосними.

Що відомо про попередні вибухи у Херсоні

Біля Антонівського моста буває гучно ледь кожного дня. 28 жовтня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала чергову "бавовну" в окупованому місті. Вона зазначила, що ЗСУ наразі не підтверджували свою причетність до цього. Тому радіти з вибухів не варто, адже це можуть бути російські "спецефекти".

Зокрема, ворог може створювати вигідне для себе інформаційне поле. У стилі російської пропаганди держава-агресорка може заявити, що українські військові обстрілюють цивільне населення.

Зверніть увагу! Антонівський міст – дуже важливий для ворога. По ньому здійснювалося постачання російських сил в окупованому Херсоні. Тепер загарбники навіть не зможуть втекти з міста по мосту, адже ЗСУ взяли його під повний вогневий контроль.

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