У мережі опублікували відео, яке знімали біля Антонівського моста 26 жовтня. На кадрах видно, що переправа досі вся у дірах, пише 24 канал.

До теми Вперше за десятиліття: Росія залучила радянські технології, щоб полагодити переправу у Херсоні

Тому постачати своє військо через міст росіяни не можуть. Водночас, як тільки вони намагаються залатати діри – ЗСУ оперативно передають їм "привіт".

Який вигляд має Антонівський міст: відео

Що відбувається на Антонівському мості: останні новини

Востаннє "бавовна" навідувалася на переправу ввечері 21 жовтня. Мер Олешок Євген Рищук заявив, що біля Антонівського моста пролунали вибухи. Водночас місцеві мешканці повідомили, що спалахнула пожежа, яку нікому гасити. Все тому, що російські окупанти покрали всі пожежні машини й вивезли їх у Крим.

Лише день перед тим, 20 жовтня, біля Антонівського моста також було гучно. Очевидці розповіли, що від потужного вибуху у їхніх будинках тряслись шибки.

Зауважимо, окупанти не зможуть втекти з Херсона по Антонівському мосту. По-перше, він сильно пошкоджений, а, по-друге, Збройні Сили України взяли під контроль всі мости й переправи. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, вуличних боїв у Херсоні не буде, адже росіянам доведеться втекти ще до того, як прийдуть наші військові.

До теми – як виглядав Антонівський міст після ударів 2 місяці тому: відео