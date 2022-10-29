Окрім того, у мережі повідомляють про "бавовну" в Олешках та Голій Пристані. Тим часом окупанти влаштовують істерику через приліт по Антонівському мосту.

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Окупанти будували міст з барж

Раніше російські загарбники збудували міст з барж, щоб хоч якось не піти на дно біля Херсона. Окупанти залучили "інноваційні" технології, які дістали з запиленого ящика радянських сувенірів.

Водночас довго порадіти своїй новій переправі окупанти не змогли. Вже увечері 20 жовтня туди завітала "бавовна".

Росіяни наступного дня заговорили про загиблих цивільних. Водночас херсонський активіст Володимир Молчанов зауважив, що це – дуже малоймовірно.

Найімовірніше, якщо є люди, котрі загинули, це люди, яким російська комендантська година не є указом – високопосадовці, колаборанти, командувачі, які зараз стрімголов тікають, не дочекавшись офіційних розпоряджень,

– вважає активіст з Херсона.

Місцеві жителі розповіли, що тоді спалахнула пожежа, яку навіть не було кому гасити.

"Бавовна" все частіше навідує окупантів й показує їм, що на українській землі – жодних шансів.

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