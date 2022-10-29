Кроме того, в сети сообщают о "хлопке" в Олешках и Голой Пристани. Тем временем оккупанты устраивают истерику из-за прилета по Антоновскому мосту.

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Оккупанты строили мост из барж

Раньше российские захватчики построили мост из барж, чтобы хоть как-то не пойти ко дну возле Херсона. Оккупанты привлекли "инновационные" технологии, которые достали из запыленного ящика советских сувениров.

В то же время долго порадоваться своей новой переправе оккупанты не смогли. Уже вечером 20 октября туда наведался "хлопок".

На следующий день россияне заговорили о погибших гражданских. В то же время херсонский активист Владимир Молчанов отметил, что это очень маловероятно.

Вероятнее всего, если есть погибшие, это люди, которым российский комендантский час не является указом – высокопоставленные должностные лица, коллаборанты, командующие, которые сейчас сломя голову убегают, не дождавшись официальных распоряжений,

– считает активист из Херсона.

Местные жители рассказали, что тогда вспыхнул пожар, который даже некому было тушить.

"Хлопок" все чаще посещает рашистов и показывает им, что на украинской земле — у них никаких шансов.

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