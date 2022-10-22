Российские военные завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом. Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

Читайте также Выход ВСУ на херсонский берег Днепра: какая опасность будет ждать россиян

Россияне впервые за десятилетие построили мост из барж

Россияне в своих попытках хоть как-то наладить сообщение между правым и левым берегами Днепра не имеют другого выхода, как вспоминать старые технологии.

Использование тяжелых мостов-барж почти наверняка было включено в советское планирование операций в Европе. По всей вероятности, российские военные использовали мосты такого типа впервые за десятилетие,

– отметили в британской разведке.

Почему переправа через Днепр так важна для оккупантов

Использование гражданских барж, вероятно, дает России дополнительные материальные и материально-технические возможности. Ведь при вторжении она потеряла значительное количество военного мостового оборудования и инженерного персонала.

Если баржовый мост будет поврежден, почти наверняка Россия будет стремиться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку их силы и пункты пересечения реки Днепр испытывают все большее давление в Херсоне,

– говорится в сообщении британского Минобороны.

Взрывы возле Антоновского моста

Поздно вечером 21 октября в Херсонской области прогремели взрывы. По предварительным данным они прозвучали в районе Антоновского моста.

Местные сообщали, что в районе Антоновского моста вспыхнул пожар, который "некому тушить".

В ночь на 21 октября у Антоновского моста также раздались взрывы. Как сообщил херсонский активист Владимир Молчанов, в результате удара была повреждена баржевая переправа, которую соорудили оккупанты.

Россияне заявили о жертвах среди гражданских жителей. Однако, по мнению Молчанова, пострадать могли только предатели Украины и сами россияне.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

Украинские военные продолжают уничтожать врага на Юге. Только за минувшие сутки защитники нашего государства нанесли немало ударов по оккупантам, лишив их складов с оружием и самолета.

Российские оккупанты продолжают бежать из Херсона. В частности, в Бериславе прекратили деятельность все органы оккупационных властей.

Россияне продолжают депортировать украинцев из Херсона. В частности, оккупанты вывозят детей из приюта в Херсоне.

Может быть интересно – Возможен ли теракт на Каховской ГЭС: смотрите видео