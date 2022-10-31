Росіяни продовжують оборонятись на Півдні та намагаються втримати зайняті рубежі. Крім того, вони продовжують "евакуацію" окремих підрозділів та військової техніки з правобережжя Херсонщини.

До речі Вкотре прилетіло в Антонівський міст: окупанти хваляться "роботою ППО"

ЗСУ розбили альтернативні переправи окупантів

  • Росіяни збирають по пунктах базування плавзасоби річкового флоту, встановлюють понтонні переправи, намагаються використовувати ті самі альтернативні переправи через Дніпро, якими замінюють пошкоджені мости.
  • ЗСУ в районі Антонівського мосту знищили 2 таких баржі. Також розбили колону військової техніки.

За цю добу наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 75 вогневих завдань по районах зосередження сил та засобів противника. Втрати окупантів ще дорозвідують.

"Бавовна" на Антонівському мосту

Про вибухи у районі мосту повідомили ввечері 30 жовтня. Окупанти традиційно заявляли, нібито ЗСУ запустили ракети HIMARS по Антонівському мосту. Однак "надпотужне" російське ППО з усім "справилося". Очевидно, з "усім", крім колони техніки та барж.

Нагадаємо, що Антонівський міст – важливий для ворога, оскільки через нього перекидають російські сили в окупований Херсон.

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