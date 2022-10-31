Росіяни продовжують оборонятись на Півдні та намагаються втримати зайняті рубежі. Крім того, вони продовжують "евакуацію" окремих підрозділів та військової техніки з правобережжя Херсонщини.
До речі Вкотре прилетіло в Антонівський міст: окупанти хваляться "роботою ППО"
ЗСУ розбили альтернативні переправи окупантів
- Росіяни збирають по пунктах базування плавзасоби річкового флоту, встановлюють понтонні переправи, намагаються використовувати ті самі альтернативні переправи через Дніпро, якими замінюють пошкоджені мости.
- ЗСУ в районі Антонівського мосту знищили 2 таких баржі. Також розбили колону військової техніки.
За цю добу наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 75 вогневих завдань по районах зосередження сил та засобів противника. Втрати окупантів ще дорозвідують.
"Бавовна" на Антонівському мосту
Про вибухи у районі мосту повідомили ввечері 30 жовтня. Окупанти традиційно заявляли, нібито ЗСУ запустили ракети HIMARS по Антонівському мосту. Однак "надпотужне" російське ППО з усім "справилося". Очевидно, з "усім", крім колони техніки та барж.
Нагадаємо, що Антонівський міст – важливий для ворога, оскільки через нього перекидають російські сили в окупований Херсон.
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