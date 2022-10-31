Росіяни продовжують оборонятись на Півдні та намагаються втримати зайняті рубежі. Крім того, вони продовжують "евакуацію" окремих підрозділів та військової техніки з правобережжя Херсонщини.

До речі Вкотре прилетіло в Антонівський міст: окупанти хваляться "роботою ППО"

ЗСУ розбили альтернативні переправи окупантів

Росіяни збирають по пунктах базування плавзасоби річкового флоту, встановлюють понтонні переправи, намагаються використовувати ті самі альтернативні переправи через Дніпро, якими замінюють пошкоджені мости.

ЗСУ в районі Антонівського мосту знищили 2 таких баржі. Також розбили колону військової техніки.

За цю добу наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 75 вогневих завдань по районах зосередження сил та засобів противника. Втрати окупантів ще дорозвідують.

"Бавовна" на Антонівському мосту

Про вибухи у районі мосту повідомили ввечері 30 жовтня. Окупанти традиційно заявляли, нібито ЗСУ запустили ракети HIMARS по Антонівському мосту. Однак "надпотужне" російське ППО з усім "справилося". Очевидно, з "усім", крім колони техніки та барж.

Нагадаємо, що Антонівський міст – важливий для ворога, оскільки через нього перекидають російські сили в окупований Херсон.

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