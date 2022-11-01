На цьому наголошують в Інституті з вивчення війни. Аналітики зауважили, що російські окупаційні так звані чиновники вкотре змінили свою риторику щодо Каховської ГЕС. Розповідаємо, для чого вони можуть це робити.

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Погрози підірвати Каховську ГЕС не вщухають

На думку укладачів звіту, ворог намагається створити інформаційні умови, які б дозволили продовжити евакуацію з західного берега Дніпра. Крім того, це мало б дозволити загарбникам прикрити вихід окупантів з цього району.

Гауляйтер Херсона Володимир Сальдо 31 жовтня заявив, що його так звана адміністрація розширює зону евакуації на 15 кілометрів від Дніпра. Він також вирішив вкотре звинуватити Україну у підготовці "масованого ракетного удару" по дамбі Каховської ГЕС. Це, за словами Сальдо, стане причиною масштабної повені та руйнувань цивільної інфраструктури.

Зауважимо, що 26 жовтня він же заявив, що зруйнувати дамбу буде "практично неможливо". Мовляв, навіть якщо дамбу таки прорве, рівень води у Дніпрі підійметься лише на 2 метри. Йому б пасувало записувати все те, що говорить, адже заяви у межах кількох днів суперечать одна одній.

Чи може Україна хотіти підірвати дамбу

Аналітики також припустили, чи вигідним був би для України цей сценарій. Укладачі звіту наголосили на низці наслідків, яких завдасть підрив дамби на Каховській ГЕС. Передовсім мовиться про вплив на Запорізьку АЕС, для функціонування якої важливе Каховське водосховище. Не варто забувати також про економічні та соціальні наслідки затоплення понад 80 населених пунктів. Крім того, постраждають будинки мирних мешканців, а також землі. Усе це, наголошують в Інституті, повністю виключає можливість того, що Україна може прагнути підірвати об'єкт.

Не варто забувати, що цей крок ще й вплинув би на контрнаступ. Потоп би ускладнив звільнення решти Херсонської області, а також інших територій на схід від Дніпра.

Аналітики припускають, що здатність або готовність Росії дійсно пошкодити дамбу – відносно несуттєва. Достатньо буде лиш звинувачення України у підготовці до цього. Мовляв, усе це дозволить пояснювати будь-які подальші відступи окупантів.

Останні новини з Херсона

Військовий експерт Петро Черник розповів, на що здатні росіяни, якщо втратять Херсон. На його думку, після втечі з окупованого міста від ворогів можна очікувати чого завгодно.

Минулого тижня ЗСУ завдали результативних ударів в районі Антонівського мосту. Вдалося знищити 2 баржі, які використовували вороги. Крім того, наші захисники розбили колону військової техніки ворога.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що наразі спостерігається велика концентрація техніки та живої сили ворога на лівому березі Дніпра. Там же ворог зводить фортифікаційні споруди. Згідно з наявною інформацією, окупанти активно заселяються від Олешок до Гопрів.

Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, спрогнозував ситуацію в Херсоні. Він нагадав Першу Чеченську війну. Під час неї росіяни зухвало зайшли у Грозний, де їх обстрілювали ледь не з кожного вікна. Щось таке вороги можуть хотіти повторити, але вже з українськими захисниками.

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