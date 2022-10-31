Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, керівник Головного управління розвідки володіє великим обсягом інформації й може робити подібні прогнози.

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Однак, на думку Ступака, все може статися не так швидко, як би того хотілося українцям. Адже, за словами того ж Буданова, на Херсонщині перебуває близько 40 тисяч російських військових.

Якщо там справді зібрали таку кількість високопрофесійних російських військ, то з ними буде дуже важко мати справу. Адже там базуються і морська піхота, і повітряно-десантні війська, й спецпідрозділи,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він додав, що професійних російських військових буде дуже важко вибивати з Херсона звичайним способом.

Окупанти сподіваються затягнути ЗСУ у Херсон

Як зазначив Ступак, росіяни дуже розраховують на міські бої у Херсоні і сподіваються затягнути українську армію в місто.

Однак це небезпечно для ЗСУ. Це буде як велика "жуйка": якщо вже війська зайдуть туди, то вийти звідти вже буде неможливо. Постійно треба буде підтягувати туди живу силу та техніку,

– розповів ексспівробітник СБУ.

Він додав, що таким чином Україна буде втрачати свій людський та матеріальний ресурс, що буде на руку росіянам.

Чому росіяни так хочуть міських боїв

За словами Ступака, у російських окупантів є дуже болісний досвід ведення бойових дій у міських умовах. Під час Першої Чеченської війни росіяни зухвало зайшли у місто Грозний.

"Однак для них це стало великою засідкою. З кожного вікна по них стріляли гранатометники, працювали снайпери. Щоб зруйнувати точку снайпера, потрібно було зруйнувати цілий будинок", – сказав експерт Українського інституту майбутнього.

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Ексспівробітник СБУ вважає, що саме за прикладом Грозного росіяни вирішили влаштувати пастку для ЗСУ у Херсоні.

Уся ця історія з нібито "евакуацією" з Херсона, яку оголосили росіяни, пов'язана саме з цим. Вони хочуть вивезти цивільних людей з міста, щоб ті не могли знімати позиції окупантів у Херсоні, де вони роблять засідки, розкидають міни чи розставляють пастки для нашої армії,

– припустив Ступак.

Він додав, що росіяни також хочуть, аби у цивільних не було можливості для коригування українського вогню по ворожих об'єктах.

Яку тактику ЗСУ можуть застосувати для звільнення Херсона

Ступак наголосив, що тому українським військовим потрібно бути дуже обережними й уникати міських боїв.

Я впевнений, що наші військові на це не підуть. У них будуть інші шляхи для оперативного напівоточення міста. ЗСУ робитимуть все, щоб у росіян зламалася воля до спротиву,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він зазначив, що класичною схемою для української армії стало знищення логістики ворога. А далі ЗСУ шукатимуть інші місця на фронті, де можна зламати російську оборону з мінімальними втратами серед наших військових.

"Це наша класична тактика, яка працює. Можливо, усе реалізовується не так швидко, як нам би того хотілося. Наша головна мета – звільнити українські міста. Однак не коштом життя та здоров'я наших захисників", – наголосив Ступак.

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