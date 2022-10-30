Російські загарбники, що залишилися на правому березі, будують фортифікаційні споруди та встановлюють протитанкові засоби стримування. Крім того, окупанти закупили колючий дріт, щоб не дати ЗСУ швидко просуватися вперед.

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Як російські загарбники готуються до оборони Херсона

Колаборант Стремоусов заявив, що в районах Білозерки та Чорнобаївки поплічники окупантів продовжують облаштовувати протитанкові системи, щоб стримати українських захисників. Це свідчить про те, що вороги усвідомлюють загрозу втрати Херсона та області.

Окрім цього загарбники отримали партію колючого дроту, яким зазвичай захищають важливі об'єкти. Вони хочуть створити протипіхотні загородження, які б ускладнили просування ЗСУ.

Цю ситуацію прокоментував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. У своєму телеграм-каналі він покепкував з такої покупки окупантів.

А ще надійніше самому Стремоусову обмотатися колючим дротом,

– написав Андрій Цаплієнко.

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Росіяни все активніше знелюднюють Херсон

В Інституті вивчення війни переконані, що окупанти готують чергові провокації у Херсоні, щоб дискредитувати ЗСУ. Вони спустошують територію міста, змушуючи людей "евакуюватися з небезпечного регіону".

Натомість переодягаються в цивільний одяг і заселяються в домівки херсонців. Потім загарбники планують звинуватити Україну в тому, що вона "обстрілює мирних людей".

В ISW додали, що такі симуляції є "віроломством". Зауважимо, що прикидання цивільними – чергове порушення Росією законів збройних конфліктів.

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