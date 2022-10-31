Такое мнение 24 каналу высказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, руководитель Главного управления разведки владеет большим объемом информации и может делать подобные прогнозы.

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Однако, по мнению Ступака, все может произойти не так быстро, как хотелось бы украинцам. Ведь, по словам того же Буданова, в Херсонской области находится около 40 тысяч российских военных.

Если там действительно собрали такое количество высокопрофессиональных российских войск, то с ними будет очень тяжело иметь дело. Ведь там базируются и морская пехота, и воздушно-десантные войска, и спецподразделения,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что профессиональных российских военных будет очень тяжело выбивать из Херсона обычным способом.

Оккупанты надеются затянуть ВСУ в Херсон

Как отметил Ступак, россияне очень рассчитывают на городские бои в Херсоне и надеются затащить украинскую армию в город.

Однако это небезопасно для ВСУ. Это будет как большая "жвачка": если уж войска зайдут туда, то выйти оттуда уже будет невозможно. Постоянно нужно будет подтягивать туда живую силу и технику,

– рассказал экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что таким образом, Украина будет терять свой человеческий и материальный ресурс, что будет на руку россиянам.

Почему россияне так хотят городских боев

По словам Ступака, у российских оккупантов есть очень болезненный опыт ведения боевых действий в городских условиях. Во время Первой Чеченской войны россияне дерзко вошли в город Грозный.

"Однако для них это стало большой засадой. Из каждого окна по ним стреляли гранатометчики, работали снайперы. Чтобы разрушить точку снайпера, нужно было разрушить целое здание", – сказал эксперт Украинского института будущего.

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Экс-сотрудник СБУ считает, что именно по примеру Грозного россияне решили устроить ловушку для ВСУ в Херсоне.

Вся эта история с якобы "эвакуацией" из Херсона, которую объявили россияне, связана именно с этим. Они хотят вывезти гражданских людей из города, чтобы те не могли снимать позиции оккупантов в Херсоне, где они делают засады, разбрасывают мины или расставляют ловушки для нашей армии,

– предположил Ступак.

Он добавил, что россияне также хотят, чтобы у гражданских не было возможности для корректировки украинского огня по вражеским объектам.

Какую тактику ВСУ могут применить для освобождения Херсона

Ступак подчеркнул, что поэтому украинским военным нужно быть очень осторожными и избегать городских боев.

Я уверен, что наши военные на это не пойдут. У них будут другие пути для оперативного полуокружения города. ВСУ будут делать все, чтобы у россиян сломалась воля к сопротивлению,

– сказал экссотрудник СБУ.

Он отметил, что классической схемой украинской армии стало уничтожение логистики врага. А дальше ВСУ будут искать другие места на фронте, где можно сломать российскую оборону с минимальными потерями среди наших военных.

"Это наша классическая тактика, которая работает. Возможно, все реализуется не так быстро, как нам бы этого хотелось. Наша главная цель – освободить украинские города. Однако не за счет жизни и здоровья наших защитников", – подчеркнул Ступак.

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