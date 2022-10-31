Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, оккупанты оказались в сложной ситуации на правобережье Херсонщины .

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При всей подготовке россиян к обороне они не смогут долго удерживать свои позиции.

В лучшем случае оккупанты смогут удерживать Херсонский плацдарм максимум до конца 2022 года,

– подчеркнул Коваленко.

"Есть несколько локаций, которые нужно освобождать постепенно"

Как отметил военный обозреватель, освобождение правобережной части Херсонщины будет происходить в несколько этапов.

"Есть несколько локаций, которые нужно освобождать постепенно. Не сразу весь правый берег Днепра, а постепенно одну локацию за другой. Например, Берислав и Казацкое ", – сказал Коваленко.

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Он добавил, что нужно тщательно подготовиться к наступлению в районе этих населенных пунктов, ведь россияне формируют достаточно мощную линию обороны от Берислава до Высокого.

Однако мы знаем, чего стоят линии обороны россиян, если идет серьезное влияние артиллерии. А у нас есть высокоточная и дальнобойная артиллерия. Фактически требуется 1 – 2 недели активных боевых действий для освобождения этой локации,

– отметил военный обозреватель.

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Еще один важный населенный пункт, который должны уволить ВСУ, – Снигиревка Николаевской области.

Освобождение города также имеет очень важное тактическое и стратегическое значение в контрнаступлении на Херсон. Это также вопрос 1-2 недель, если начнутся активные боевые действия именно в этой локации,

– подчеркнул Коваленко.

Вероятные сценарии контрнаступления в Херсонской области

По его словам, контрнаступление ВСУ на Юге Украины условно можно будет разделить на несколько этапов.

Каждый этап контрнаступления ВСУ на правобережье Херсонщины будет длиться 1-2 недели.

После этого последует пауза, во время которой украинские военные будут готовиться к новой фазе наступления.

После завершения подготовки ВСУ снова будут переходить к активным наступательным действиям.

Именно от интенсивности контрнаступления зависят сроки деоккупации региона.

Если контрнаступление будет происходить именно поэтапно, то к концу 2022 или в начале 2023 мы освободим Херсонщину и непосредственно Херсон,

– сказал военный обозреватель.

Коваленко добавил, что если события будут происходить комбинированно и одновременно по нескольким направлениям, то освобождения Херсонской области можно ожидать гораздо быстрее.

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