Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее сообщалось о том, что в Херсоне было "громко" на полигоне для мобилизованных.
Важно Россия выгоняет все больше херсонцев, а вместо них селит военных, притворяющихся гражданскими, – ISW
Стратегическая важность Херсона
Мусиенко отметил, что кроме политической важности, у Херсона есть еще и стратегическая. Это единственный плацдарм на правобережье Украины, который россиянам удалось занять. Иметь этот участок важно, если Кремль до сих пор держит в планах наступления на Николаев, Одессу, Кривой Рог.
Если они сейчас окончательно теряют Херсон, покидают его или будут разбиты там, то это означает, что для России проведение наступательных операций на правобережье и главное на Юге будет затруднено или вообще невозможно. То, что это единственный областной центр, большой город, который россиянам удалось оккупировать, тоже имеет значение,
– заметил военный эксперт.
Херсон реально деоккупировать до конца года
Он продолжил, что россияне будут пытаться выполнить приказ Путина – держать Херсон до последнего. Несмотря на то, что разными способами вражеские войска пытаются возобновить снабжение оружием, боеприпасами, живой силой, ВСУ контролируют переправы. Наши войска подходят с севера и северо-запада, и соответственно и линия обстрела сокращается.
"Однако для того, чтобы выбить их оттуда или заставить уйти, нужно время. Впрочем, мне кажется, что деоккупировать Херсон до конца года является реалистичной задачей", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Россияне пытались затащить ВСУ в ловушку
По его словам, россияне проводили ИПСО, как будто они покидают Херсон. На самом деле они вывозили оккупационные администрации, гражданских, военные же в городе оставались. Так они пытались затащить ВСУ в ловушку и привлечь их в городским боям.
Впрочем, городские бои, учитывая географическое положение Херсона, не целесообразны. Его можно окружить, и оккупанты бы там не продержались. Просто до него нужно дойти,
– подчеркнул Мусиенко.
Преимущество ВСУ
Военный эксперт добавил, что тактика ВСУ сейчас очевидна. Мы обессиливаем, обескровливаем врага, срываем поставки и т.д. Как следствие, в ВСУ уже может быть артиллерийское преимущество на Юге, поскольку некоторые вражеские расчеты испытывали снарядный голод.
"Они начали уступать украинцам, что означает проблемы с логистикой. Поэтому для них вопрос времени, сколько при таких условиях они еще могут продержаться", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
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Росгвардейцы из Грозного
По мнению Мусиенко, росгвардейцы из Грозного, которых сгоняют в Херсон – это попытка использовать хотя бы кого-то, кто есть. Шойгу отчитывался Путину о 82 тысячах мобилизованных, которых направили воевать против Украины, но не все они могли бы зайти на правобережье Херсонщины. Ресурс у них незначительный.
Боевые действия продолжаются и на Востоке. Им нужно укреплять рубежи на правобережье, куда они могут перекидывать небольшое количество. Поэтому, я думаю, кого нашли, того и перекидывают,
– подытожил военный эксперт.
Ситуация на Юге: последние новости
- Ситуация на Юге стабильно остается сложной, но контролируемой. Оккупанты держат оборону и пытаются удержать захваченные рубежи.
- Российские оккупанты просто так не отдадут Херсон, ведь он очень важен для них. К тому же Кремлю будет очень сложно объяснить это своему народу.
- Гипотетически, оккупанты могут применить "грязную бомбу" для прикрытия своего побега из Херсона. Конечно, в своих преступлениях они обвинят Украину.