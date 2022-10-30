Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее сообщалось о том, что в Херсоне было "громко" на полигоне для мобилизованных.

Важно Россия выгоняет все больше херсонцев, а вместо них селит военных, притворяющихся гражданскими, – ISW

Стратегическая важность Херсона

Мусиенко отметил, что кроме политической важности, у Херсона есть еще и стратегическая. Это единственный плацдарм на правобережье Украины, который россиянам удалось занять. Иметь этот участок важно, если Кремль до сих пор держит в планах наступления на Николаев, Одессу, Кривой Рог.

Если они сейчас окончательно теряют Херсон, покидают его или будут разбиты там, то это означает, что для России проведение наступательных операций на правобережье и главное на Юге будет затруднено или вообще невозможно. То, что это единственный областной центр, большой город, который россиянам удалось оккупировать, тоже имеет значение,

– заметил военный эксперт.

Херсон реально деоккупировать до конца года

Он продолжил, что россияне будут пытаться выполнить приказ Путина – держать Херсон до последнего. Несмотря на то, что разными способами вражеские войска пытаются возобновить снабжение оружием, боеприпасами, живой силой, ВСУ контролируют переправы. Наши войска подходят с севера и северо-запада, и соответственно и линия обстрела сокращается.

"Однако для того, чтобы выбить их оттуда или заставить уйти, нужно время. Впрочем, мне кажется, что деоккупировать Херсон до конца года является реалистичной задачей", - подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Россияне пытались затащить ВСУ в ловушку

По его словам, россияне проводили ИПСО, как будто они покидают Херсон. На самом деле они вывозили оккупационные администрации, гражданских, военные же в городе оставались. Так они пытались затащить ВСУ в ловушку и привлечь их в городским боям.

Впрочем, городские бои, учитывая географическое положение Херсона, не целесообразны. Его можно окружить, и оккупанты бы там не продержались. Просто до него нужно дойти,

– подчеркнул Мусиенко.

Преимущество ВСУ

Военный эксперт добавил, что тактика ВСУ сейчас очевидна. Мы обессиливаем, обескровливаем врага, срываем поставки и т.д. Как следствие, в ВСУ уже может быть артиллерийское преимущество на Юге, поскольку некоторые вражеские расчеты испытывали снарядный голод.

"Они начали уступать украинцам, что означает проблемы с логистикой. Поэтому для них вопрос времени, сколько при таких условиях они еще могут продержаться", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Росгвардейцы из Грозного

По мнению Мусиенко, росгвардейцы из Грозного, которых сгоняют в Херсон – это попытка использовать хотя бы кого-то, кто есть. Шойгу отчитывался Путину о 82 тысячах мобилизованных, которых направили воевать против Украины, но не все они могли бы зайти на правобережье Херсонщины. Ресурс у них незначительный.

Боевые действия продолжаются и на Востоке. Им нужно укреплять рубежи на правобережье, куда они могут перекидывать небольшое количество. Поэтому, я думаю, кого нашли, того и перекидывают,

– подытожил военный эксперт.

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