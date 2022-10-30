Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше повідомлялось про те, що в Херсоні було "гучно" на полігоні для мобілізованих.

Важливо Росія виганяє все більше херсонців, а замість них селить військових, які вдають цивільних, – ISW

Стратегічна важливість Херсону

Мусієнко зазначив, що крім політичної важливості, Херсон має ще і стратегічну. Це єдиний плацдарм на правобережжі України, який росіянам удалось зайняти. Мати цю ділянку важливо, якщо Кремль досі тримає у планах наступи на Миколаїв, Одесу, Кривий Ріг тощо.

Якщо вони зараз остаточно втрачають Херсон, залишають його або будуть розбиті там, то це означає, що для Росії проведення наступальних операцій на правобережжі, й головне на Півдні, буде ускладнене або взагалі неможливе. Те, що це єдиний обласний центр, велике місто, яке росіянам удалось окупувати, теж має значення,

– зауважив військовий експерт.

Херсон реально деокупувати до кінця року

Він продовжив, що росіяни будуть намагатись виконати наказ Путіна – тримати Херсон до останнього. Попри те, що різними способами ворожі війська намагаються відновити постачання зброї, боєприпасів, живої сили, ЗСУ контролюють переправи. Наші війська підходять з півночі й північного-заходу, й відповідно й лінія обстрілу скорочується.

"Однак для того, щоб вибити їх звідти або змусити піти, потрібен час. Утім, мені здається, що деокупувати Херсон до кінця року є реалістичним завданням", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Росіяни намагались затягнути ЗСУ в пастку

За його словами, росіяни проводили ІПСО, ніби вони залишають Херсон. Насправді вони вивозили окупаційні адміністрації, цивільних, військові ж у місті залишались. Так вони намагались затягнути ЗСУ в пастку і змусити їх до міських боїв.

Утім міські бої, враховуючи географічне положення Херсону, не доцільні. Його можна оточити, й окупанти б там не протримались. Просто до нього треба дійти,

– підкреслив Мусієнко.

Перевага ЗСУ

Військовий експерт додав, що тактика ЗСУ нині очевидна. Ми знесилюємо, знекровлюємо ворога, зриваємо постачання тощо. Як наслідок у ЗСУ вже може бути артилерійська перевага на Півдні, оскільки деякі ворожі розрахунки відчували снарядний голод.

"Вони почали поступатись українцям, що означає проблеми з логістикою. Тому для них питання часу, скільки за таких умов вони ще можуть протриматись", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

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Росгвардійці з Грозного

На думку Мусієнка, росгвардійці з Грозного, яких женуть у Херсон – це намагання використати бодай когось, хто є. Шойгу звітував Путіну про 82 тисячі мобілізованих, яких направили воювати проти України, але ж не всі вони могли б зайти на правобережжя Херсонщини. Ресурс у них незначний.

Бойові ж дії тривають і на Сході. Їм треба укріпляти рубежі на правобережжі, куди вони можуть перекидати невелику кількість. Тому, я думаю, кого знайшли, того й перекидають,

– підсумував військовий експерт.

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