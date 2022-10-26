Близько 12:40 місцеві телеграм-канали Херсонщини написали про вибухи в регіоні. Сергій Братчук опісля сказав, що для нас це чудова новина, бо чим більше "200-тих окупантів" – тим краще.
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Стовпи диму в небі над Херсонщиною
Поки офіційної інформації немає, однак в мережі уже з'явились фото місцевих, що живуть поруч з ворожим полігоном. На зображенні видно, як у небо підіймається густий стовп диму.
Десь під Херсоном зараз є полігон, де начебто тренуються "чмобіки", але щось там вибухає. Кажуть, "бавовнятко" літає. Чекаємо на позитивну інформацію. Щось вони (російські мобілізовані – 24 канал) там "не так" тренуються,
– прокоментував Братчук.
Вибухи на полігоні в Херсоні / Фото з відкритих джерел
Тривожні новини з Херсону для окупантів
Останні тижні українці з нетерпінням чекають новин з Херсону. Попри те, що місто та частково область перебувають під контролем у росіян, Збройні Сили повільно, але впевнено підступають до ворога та змушують його нервуватись.
- Військовий експерт Денис Попович розповів, коли наша армія може звільнити Херсон. Він зазначив, що поки немає передумов, аби ЗСУ зайшли в місто вже сьогодні. Однак ворожі ЗМІ ведуть інформаційну підготовку до "жесту доброї волі", який може зробити російська армія.
- Успіхи ЗСУ в регіоні важко не помічати. Завдяки нашій армії загарбники нещодавно зазнали нових втрат у населеному пункті Каїри, що в Херсонській області. Артилерійськими ударами наші вояки знищили до 30 окупантів – під завалами залишилось понад 100 загарбників.
- Окрім того, військовослужбовець ЗСУ, депутат Херсонської облради Сергій Хлань розказав, як Збройні Сили "підсмажили" загарбників, зокрема у Новій Каховці, в Каховському районі, в Таврійському. Їхні військові частини вщент знищено.
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