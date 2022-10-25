Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Таким чином, ворог продовжує зазнавати невдач у війні і незабаром українські військові виженуть противника з нашої землі.

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Як ЗСУ завдали ворогу удару на Херсонщині

Внаслідок точкових ударів артилерії ЗСУ в населеному пункті Каїри Херсонської області знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад 100 загарбників.

Також у населеному пункті Горностаївка після детонації складу боєприпасів спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги.

Втрати ретельно приховуються ворогом,
– зазначили у відомстві.

Крім того, авіація наших сил оборони протягом доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Також підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили:

  • пункт управління,
  • 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,
  • склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Яка ситуація на Херсонщині

  • Збройні Сили України продовжують знищувати ворога. Так, нещодавно у Новій Каховці Херсонської області у місці дислокації окупантів було поранено до 150 російських військових та знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки
  • Військовий експерт Олег Жданов розповів, що ЗСУ на Херсонщині здійснюють ураження тих засобів, які Росія використовує для перекидання військ та забезпечення життєдіяльності свого угруповання.

  • 24 жовтня росіян "підсмажували" по всій Херсонській області. Зокрема, у Новій Каховці, Каховському районі та Таврійському.

  • На заводі в Новій Каховці, де окупанти облаштували базу, був дуже потужний приліт. Також 3 ракети влучили в частину перекидних мостів біля греблі Каховської ГЕС, де загарбники облаштували тимчасову переправу.

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